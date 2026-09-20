Homemade Collagen Cream: 40 में दिखेंगी 25 की, अलसी जेल में बादाम तेल मिलाकर बनाएं कोलेजन क्रीम, कांच जैसा चमकेगा चेहरा

उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर बारीक रेखाएं, झुर्रियां और रूखापन दिखने लगता है. ऐसा त्वचा में प्राकृतिक कोलेजन का स्तर कम होने के कारण होता है. बाजार में मिलने वाली महंगी एंटी-एजिंग और कोलेजन क्रीमों में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जो लंबे समय में त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
ऐसे में अगर आप अपनी ढलती उम्र में भी 25 जैसा कसाव और कुदरती चमक पाना चाहती हैं, तो अलसी के बीजों और बादाम के तेल की मदद से घर पर ही 100% नेचुरल कोलेजन क्रीम बना सकती हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन E से भरपूर यह क्रीम त्वचा को गहराई से पोषण देकर उसमें बोटॉक्स जैसा खिंचाव और कांच जैसी चमक लाती है.
सामग्री:
अलसी के बीज - 2 बड़े चम्मच
पानी - 1 कप
बादाम का तेल - 1 बड़ा चम्मच
एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच
विटामिन E कैप्सूल - 1
गुलाब जल - 1 बड़ा चम्मच
बनाने का तरीका:
एक पैन में 1 कप पानी और 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज डालकर 5-6 मिनट तक मध्यम आंच पर उबालें. जब पानी में झाग बनने लगे और तार जैसा गाढ़ा जेल बन जाए, तो गैस बंद कर दें.
गरम-गरम मिश्रण को ही सूती कपड़े या बारीक छलनी से छानकर अलसी का शुद्ध जेल अलग निकाल लें और ठंडा होने दें.
एक साफ कांच के बाउल में 2 बड़े चम्मच तैयार अलसी का जेल और 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लें.
अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बादाम का तेल, 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल और 1 विटामिन E कैप्सूल का ऑयल डालें.
एक कड़छी या चम्मच की मदद से इस पूरे मिश्रण को 3-4 मिनट तक लगातार फेंटें. धीरे-धीरे यह एकदम बाजार जैसी मखमली, सफेद और क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी.
तैयार कोलेजन क्रीम को एक साफ और सूखे कांच के कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें. इसे आप 15 दिनों तक आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं.
रोज रात को सोने से पहले चेहरा अच्छे से धोकर सुखा लें. इसके बाद थोड़ी सी क्रीम लेकर चेहरे और गर्दन पर ऊपर की दिशा में 2 मिनट तक मसाज करें और रातभर लगा रहने दें.