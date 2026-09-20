scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, ऐसे खत्म हुआ था मुगल साम्राज्य

आज के दिन ही देश और दुनिया से मुगल साम्राज्य का नामोनिशान मिट गया था. क्योंकि, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर लिया था.

Advertisement
X
आज के दिन ही अंतिम मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था (Photo - Getty)
आज के दिन ही अंतिम मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था (Photo - Getty)

20 सितंबर 1857 को ही आखिरी मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था.  इस दिन के बाद से दिल्ली सहित पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया. इसके साथ ही देश से मुगलों का नामोनिशान मिट गया.   अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने ब्रिटिश मेजर होसॉन के सामने आत्मसमर्पण किया था. इससे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था. 

इसके बाद अंग्रेजों ने मौजूदा पुरानी दिल्ली की तीन महीने तक घेराबंदी की थी. 14 सितंबर को ब्रिटिश फौजों की जीत हुई. इसके बाद उनका पूरे शहर पर कब्जा हो गया. 17 सितंबर को बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ना पड़ा था. 20 सितंबर को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बाद उन्हें कैदी बनाकर उसी किले में लाया गया था, जहां उनका हुक्म चलता था. 

20 सितंबर 1857 में मिट गया था मुगल साम्राज्य का नामोनिशान 
20 सितम्बर के दिन वर्ष 1857 में भारत में मुगल शासन पूरी तरह खत्म हो गया था. आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने और उनके 3 बेटों ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली थी. वहां से उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और जिस लाल किले में उनका हुक्म चलता था उसी में कैदी बनाकर ले आए. 

सम्बंधित ख़बरें

first underground nuclear test
जब पहली बार अंडरग्राउंड परमाणु विस्फोट हुआ, बाहर नहीं निकला था रेडिएशन
India That Is Bharat
जब देश का नाम 'भारत दैट इज इंडिया' रखा गया, चली थी लंबी बहस
Hyderabad Liberation Day
जब हैदराबाद भारत में शामिल हुआ, बनने जा रहा था अलग देश
Mexico Independence Day 2026
जब मैक्सिको में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, 300 साल स्पेन का था गुलाम
first use of tanks in war
जब जंग में पहली बार टैंक से लड़ाई हुई, इस देश के खिलाफ हुआ था इस्तेमाल
Advertisement

बहादुर शाह जफर थे अंतिम  मुगल बादशाह  
बहादुर शाह जफर (1775-1862) भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह हुए. वह  उर्दू के जाने-माने शायर थे. उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया. युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा (अब म्यांमार) भेज दिया. वहीं उनकी मृत्यु हुई. 

बाहशाह के सामने उनके बेटों और पोतों की हुई थी हत्या
कहा जाता है कि जब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचे, तो बहादुर शाह जफर अपने दो बेटों के साथ वहां छुपे हुए थे. उनके बेटों और पोतों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला. इसके बाद उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाए. वह उन्होंने सात नवंबर, 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा. उन्हें रंगून में श्वेडागोन पैगोडा के नजदीक दफनाया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिग बॉस 20 में प्रेम और प्रीति का हुआ मिलन, सलमान खान के लिए हलवा लेकर पहुंचीं सोनाली |
    CCTV: मुंबई में अनियंत्रित होकर ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी BMW, देखें |
    'राइस, विक्टर, जैक और राउडी...', US आर्मी के सामने जब उतरा भारतीय सेना का डॉग्स स्क्वाड, हर कोई रह गया हैरान! |
    यूक्रेन का मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला, धधक उठी तेल रिफाइनरी, VIDEO |
    यूपी में युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना |
    3 भारतीयों ने Claude को बनाया हथियार, OpenAI को देने पड़े 6 लाख रुपये  |
    ट्रंप के व्हाइट हाउस से बैन पर CNN का जवाब |
    दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी फीकी क्यों लगने लगती है? Psychology में छिपी है वजह |
    जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, ऐसे खत्म हुआ था मुगल साम्राज्य |
    Homemade Collagen Cream: 40 में दिखेंगी 25 की, अलसी जेल में बादाम तेल मिलाकर बनाएं कोलेजन क्रीम, कांच जैसा चमकेगा चेहरा
    Advertisement