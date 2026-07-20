Chana Dal Halwa Recipe: बिना दूध और चीनी.. घर पर आसानी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर चना दाल का हलवा, बच्चे नहीं, बड़े भी खाएंगे मांग कर!

Chana Dal Halwa Recipe: हलवा भारतीय घरों की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है, जिसे घर शुभ काम से पहले बनाया जाता है. सूजी, मूंगदाल और आटे का हलवा अब पुराना हो गया है और हर बार एक जैसा हलवा खाकर लोग बोर भी हो जाते हैं. अगर आप या आपके परिवारवाले हलवा खाना पसंद करते हैं तो आप उनके चना दाल का हलवा बना सकते हैं.
आमतौर पर चना दाल का हलवा खूब घी, चीनी और दूध डालकर बनाया जाता है, लेकिन अगर आप फिटनेस का ध्यान रखते हैं या रिफाइंड चीनी से बचना चाहते हैं, तो यह हेल्दी रेसिपी आपके लिए है. इस हलवे में न तो चीनी का इस्तेमाल होता है और न ही दूध का. इसकी प्राकृतिक मिठास खजूर से आती है, जो स्वाद के साथ-साथ शरीर को पोषण भी देता है. आइए जानते हैं हेल्दी चना दाल के हलवे की रेसिपी.
चना दाल हलवा के लिए सामग्री
चना दाल का हलवा बनाने का तरीका
क्यों है यह हलवा हेल्दी?
रिफाइंड चीनी नहीं होने से अतिरिक्त कैलोरी कम मिलती है और खजूर प्राकृतिक मिठास के साथ फाइबर, आयरन और पोटैशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है. चना दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. दूध के बिना बनने के कारण यह हल्का महसूस होता है और आसानी से पच सकता है.
इस बात का रखें खास ध्यान
अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हलवे का सेवन सीमित मात्रा में करें क्योंकि इसमें घी और खजूर से पर्याप्त कैलोरी होती है. चाहें तो घी की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं. यह हेल्दी डेजर्ट नाश्ते या शाम के स्नैक के तौर पर खा सकते हैं.