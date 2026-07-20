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Chana Dal Halwa Recipe: बिना दूध और चीनी.. घर पर आसानी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर चना दाल का हलवा, बच्चे नहीं, बड़े भी खाएंगे मांग कर!

सूजी, आटे का हलवा आमतौर पर घरों में बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी चना दाल का हलवा चखा है. बिना दूध और चीनी के चना दाल का हलवा घर पर आसानी से बन जाता है और यह हमारी हेल्थ के लिए भी नंबर वन होता है. आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं.

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चना दाल से मिठाई बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
चना दाल से मिठाई बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Chana Dal Halwa Recipe: हलवा भारतीय घरों की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है, जिसे घर शुभ काम से पहले बनाया जाता है. सूजी, मूंगदाल और आटे का हलवा अब पुराना हो गया है और हर बार एक जैसा हलवा खाकर लोग बोर भी हो जाते हैं. अगर आप या आपके परिवारवाले हलवा खाना पसंद करते हैं तो आप उनके चना दाल का हलवा बना सकते हैं. 

आमतौर पर चना दाल का हलवा खूब घी, चीनी और दूध डालकर बनाया जाता है, लेकिन अगर आप फिटनेस का ध्यान रखते हैं या रिफाइंड चीनी से बचना चाहते हैं, तो यह हेल्दी रेसिपी आपके लिए है. इस हलवे में न तो चीनी का इस्तेमाल होता है और न ही दूध का. इसकी प्राकृतिक मिठास खजूर से आती है, जो स्वाद के साथ-साथ शरीर को पोषण भी देता है. आइए जानते हैं हेल्दी चना दाल के हलवे की रेसिपी.

चना दाल हलवा के लिए सामग्री

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  • 1 कप चना दाल (4-5 घंटे भिगोई हुई)
  • 8-10 बीज निकाले हुए खजूर
  • 3-4 बड़े चम्मच देसी घी
  • 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
  • 2 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम
  • 2 बड़े चम्मच कटे हुए काजू
  • 1 बड़ा चम्मच पिस्ता
  • 1 कप पानी (जरूरत अनुसार)

चना दाल का हलवा बनाने का तरीका

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  1. सबसे पहले तो आप भीगी हुई चना दाल को कुकर में 2-3 सीटी आने तक उबाल लें.
  2. इसके साथ ही खजूर को 10 मिनट गुनगुने पानी में भिगोकर उसका स्मूद पेस्ट बना लें.
  3. उबली हुई चना दाल को कुकर से निकालकर मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें.
  4. एक भारी तले की कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें पिसी हुई चना दाल डालकर मिडियम आंच पर 12 से 15 मिनट तक सुनहरा होने तक भूनें.
  5. अब इसमें खजूर का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत लगे तो थोड़ा-सा पानी डालकर पांच से सात मिनट तक पकाएं ताकि मिक्सर अच्छी तरह मिल जाए.
  6. इसके बाद इलायची पाउडर और आधे ड्राई फ्रूट्स डालकर मिलाएं. जब हलवा घी छोड़ने लगे, तब गैस बंद कर दें.
  7. हवले के बनने के बाद आखिर में ऊपर से बचे हुए बादाम, काजू और पिस्ता डालकर गर्मागर्म परोसें.

क्यों है यह हलवा हेल्दी?

रिफाइंड चीनी नहीं होने से अतिरिक्त कैलोरी कम मिलती है और खजूर प्राकृतिक मिठास के साथ फाइबर, आयरन और पोटैशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है. चना दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. दूध के बिना बनने के कारण यह हल्का महसूस होता है और आसानी से पच सकता है.

इस बात का रखें खास ध्यान 

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हलवे का सेवन सीमित मात्रा में करें क्योंकि इसमें घी और खजूर से पर्याप्त कैलोरी होती है. चाहें तो घी की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं. यह हेल्दी डेजर्ट नाश्ते या शाम के स्नैक के तौर पर खा सकते हैं. 

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