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Aloo Beans ki sabzi recipe: बिना प्याज-लहसुन के बनाएं चटपटी आलू-बीन्स की सब्जी, शेफ कुणाल ने बताई आसान रेसिपी

Aloo Beans ki sabzi: आलू बीन्स की सूखी सब्जी का स्वाद तो कमाल होता है, लेकिन घर में लोग होटल जैसी टेस्टी नहीं बन पाती है. ऐसे में आप शेफ कुणाल की खास बिना लहसुन-प्याज की आलू-बीन्स की सूखी सब्जी बनाकर देख सकते हैं. यह रेसिपी ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए एकदम परफेक्ट है.

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फ्रेंच बीन्स काफी हेल्दी भी होती है. (PHOTO:AI)
फ्रेंच बीन्स काफी हेल्दी भी होती है. (PHOTO:AI)

Aloo Beans ki sabzi recipe: सुबह नाश्ते में अगर आप भी सूखी सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो  बीन्स की सब्जी  भी आप ट्राई कर सकते हैं.कुछ लोग बीन्स को कुकर में बना देते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा गल जाती है और स्वाद बिगड़ भी जाता है. अगर आपको भी बीन्स की सब्जी अच्छी लगती हैं, तो शेफ कुणाल कपूर ने आलू-बीन्स की सिंपल रेसिपी शेयर की है, जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं.

ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए आप आलू-बीन्स की सब्जी बना सकते हैं और रोटी और पराठे के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है. शेफ कुणाल ने बिना लहसुन-प्याज के सिर्फ मसालों से बनने वाली सब्जी की रेसिपी बताई है, जिसे आप भी अपने घर पर झटपट बना सकते हैं और इसे बच्चे भी मजे से खाएंगे. आइए आपको आलू-बीन्स की रेसिपी बनाने का तरीका बताते हैं. 

आलू-बीन्स के लिए इंग्रेडिएंट्स

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  • आलू-कटा हुआ, लगभग 250 ग्राम
  • फ्रेंच बीन्स: 2 कप (कटी हुई, लगभग 400 ग्राम)
  • सरसों का तेल: 5 बड़े चम्मच
  • सूखी लाल मिर्च: 2
  • हींग: ½ छोटा चम्मच
  • हरी मिर्च: 1 (चीरा लगी हुई)
  • सरसों के दाने: 1 छोटा चम्मच
  • जीरा: 1 छोटा चम्मच
  • अदरक: 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)
  • हल्दी पाउडर: ½ छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर: 1½ छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर: 1 बड़ा चम्मच
  • अमचूर पाउडर: 2 छोटे चम्मच
  • कसूरी मेथी पाउडर: ½ छोटा चम्मच
  • सांभर मसाला: 1½ छोटा चम्मच
  • नमक: स्वादानुसार
  • ताजा हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

आलू-बीन्स बनाने का तरीका 

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  1. सबसे पहले गैस पर कड़ाही रखेंगे और उसमें तेल गर्म करेंगे. उसके बाद हींग, सूखी लाल मिर्च , राई, जीरा और हरी मिर्ट डालेंगे. 
  2. जब यह सभी चटकने लग जाएंगे तो कटा हुआ आलू और थोड़ा-सा नमक डालें. आलू को बिना ढके तेज गैस पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे. 
  3. आलू के फ्राई होने के बाद बीन्स कड़ाही में डालें और उसके ऊपर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सांभर मसाला और अमचूर पाउडर डालें. 
  4. मसाले डालने के बाद आलू और बीन्स को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मसाला आलू और बीन्स पर अच्छी तरह लग जाए. 
  5. सब्जी को ढककर मिडियम से स्लो फ्लेम पर तब तक पकाएं जब तक आलू और बीन्स पूरी तरह से नरम न हो जाएं. सब्जी को बीच-बीच में चलाते रहें ताकि वो नीचे से जले नहीं.
  6. जब सब्जी पक जाए, तब आखिर में ऊपर से कसूरी मेथी पाउडर और ताजा हरा धनिया डालकर गार्निश कर दें.  

प्रो टिप:

आलू को हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आलू नीचे चिपके और जले नहीं. बीन्स और आलू को मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें.

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