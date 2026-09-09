Aloo Beans ki sabzi recipe: बिना प्याज-लहसुन के बनाएं चटपटी आलू-बीन्स की सब्जी, शेफ कुणाल ने बताई आसान रेसिपी
Aloo Beans ki sabzi: आलू बीन्स की सूखी सब्जी का स्वाद तो कमाल होता है, लेकिन घर में लोग होटल जैसी टेस्टी नहीं बन पाती है. ऐसे में आप शेफ कुणाल की खास बिना लहसुन-प्याज की आलू-बीन्स की सूखी सब्जी बनाकर देख सकते हैं. यह रेसिपी ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए एकदम परफेक्ट है.
Aloo Beans ki sabzi recipe: सुबह नाश्ते में अगर आप भी सूखी सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो बीन्स की सब्जी भी आप ट्राई कर सकते हैं.कुछ लोग बीन्स को कुकर में बना देते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा गल जाती है और स्वाद बिगड़ भी जाता है. अगर आपको भी बीन्स की सब्जी अच्छी लगती हैं, तो शेफ कुणाल कपूर ने आलू-बीन्स की सिंपल रेसिपी शेयर की है, जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं.
ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए आप आलू-बीन्स की सब्जी बना सकते हैं और रोटी और पराठे के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है. शेफ कुणाल ने बिना लहसुन-प्याज के सिर्फ मसालों से बनने वाली सब्जी की रेसिपी बताई है, जिसे आप भी अपने घर पर झटपट बना सकते हैं और इसे बच्चे भी मजे से खाएंगे. आइए आपको आलू-बीन्स की रेसिपी बनाने का तरीका बताते हैं.