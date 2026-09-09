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नेहा कक्कड़ ने छोड़ा तो फ्लॉप हुआ इंडियन आइडल? सुनिधि चौहान-श्रेया घोषाल पर कसा तंज! हुईं ट्रोल

नेहा कक्कड़ ने इंडियन आइडल को लेकर कहा कि जब तक वे शो की जज थीं, तब तक इसकी टीआरपी शानदार थी. सुनिधि चौहान पर भी उन्होंने कमेंट किया. उन्होंने कहा कि अंगूर न मिलने पर लोग खट्टे बोलते हैं.

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नेहा कक्कड़ के पीछे पड़े ट्रोल्स (Photo: Instagram @nehakakkar)
नेहा कक्कड़ के पीछे पड़े ट्रोल्स (Photo: Instagram @nehakakkar)

नेहा कक्कड़ एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर हैं. उन्होंने इंडियन आइडल की एक्स जज सुनिधि चौहान को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे वो आलोचकों के निशाने पर हैं. नेहा के मुताबिक, जब तक वो इंडियन आइडल की जज थीं, शो टीआरपी में टॉप पर था. लेकिन उनके शो छोड़ते ही शो की पॉपुलैरिटी गिरी है. नेहा ने सुनिधि के उस बयान की भी निंदा की, जहां उन्होंने शो को स्क्रिप्टेड बताया था.

नेहा का सुनिधि चौहान पर तंज!
नेहा बुधवार को I-POPSTAR वॉल्यूम 2 के लॉन्च पर आई थीं. इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों क जवाब दिए. उनसे सुनिधि चौहान के उस कमेंट पर सवाल किया जहां उन्होंने सिंगिग शोज के स्क्रिप्टेड होने की बात कही थी. रिपोर्टर ने कहा कि सुनिधि के ऐसे स्टेटमेंट की वजह से इंडियन आइडल की टीआरपी और फेम गिरा है. नेहा ने हंसते हुए कहा कि फेम इसलिए गिर गया क्योंकि मैंने शो करना छोड़ दिया है. जब तक मैं इंडियन आइडल कर रही थी इसकी टीआरपी हाईएस्ट थी.

वो कहती हैं- सॉरी, लेकिन अगर अंगूर ना मिले तो लोग बोलते हैं खट्टे हैं. वैसा ही है. अंगूर जिसे नहीं मिलते उसे खट्टे ही लगते हैं. इंडियन आइडल बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है. लाइफ बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होती. हम इंडियंस हंबल बैकग्राउंड से होते हैं. अगर मैं किसी की स्टोरी सुनकर इमोशनल फील करती हूं तो ये जाहिर सी बात है इमोशनल होना. हम सब छोटे-छोटे शहरों से आते हैं. हमने कई सारी मुसीबतों का सामना किया है. कंटेस्टेंट ने जो उनकी जिंदगी का सच है वही दिखाया. मुझे खुशी है मैंने वो शो किया. अब नहीं कर रही तो..(हंसते हुए) मैं क्या करूं अगर शो नहीं चल रहा है तो. मैं दूसरी चीजों को करना चाहती हूं.

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ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़
नेहा की इन बातों को सुनकर यूजर्स का पारा हाई हो गया है. उनका कहना है कि नेहा अपनी ही धुन में जी रही हैं. किसी ने लिखा- नेहा ऐसी बातें बोलकर श्रेया घोषाल को नीचा दिखा रही हैं. यूजर्स ने कहा कि ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता. शख्स ने लिखा- सुनिधि पर कमेंट करने से पहले अपने गानों और सिंगिंग पर काम करो. दूसरे ने कहा- सुनिधि को अंगूरों को जरूरत नहीं वो इन सब चीजों से बड़ी हैं. लोगों का कहना है कक्कड़ फैमिली ने बॉलीवुड में गानों को बर्बाद कर दिया है. लोगों का मानना है नेहा ने अपने सीनियर्स का अपमान किया है.

देखना होगा लोगों की इन बातों पर सिंगर कैसे रिएक्ट करती हैं.

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