IIT टॉपर ने ठुकराया 18 लाख का पैकेज, KBC में जीते 50 लाख, 1 करोड़ के सवाल में फंसा पेंच

IIT टॉपर और UPSC की तैयारी कर रहे योगेश साहू ने 19 अगस्त के एपिसोड में 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में 1 करोड़ रुपये के सवाल का जवाब न देने का फैसला किया और 50 लाख रुपये जीतकर गेम छोड़ दिया. गेम छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सही जवाब को इसलिए हटा दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि अगर सवाल किसी घोड़ी के बारे में होता, तो उसे अलग तरह से पूछा जाता.

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अमिताभ बच्चन ने साहू से पूछा कि बड़ौदा के महाराजा के किस घोड़े ने 1943 में मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में पहली इंडियन डर्बी जीती थी. ऑप्शन थे - प्रिंसेस ब्यूटीफुल, रीगल डोमेन, स्टार ऑफ ग्वालियर और प्रिंस प्रदीप. जवाब को लेकर पक्का न होने पर साहू ने गेम छोड़ने का फैसला किया. इसके बाद बच्चन ने बताया कि सही जवाब 'प्रिंसेस ब्यूटीफुल' था और उन्होंने साहू की बात का भी जवाब दिया.

योगेश साहू ने क्या कहा?

ऑप्शन पर सोचते हुए साहू ने कहा कि उन्होंने मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में हुई पहली इंडियन डर्बी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था. उन्होंने एलिमिनेशन के जरिए जवाब पता करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि उन्हें 'प्रिंसेस ब्यूटीफुल' सही नहीं लगा क्योंकि अगर वही जवाब होता, तो सवाल में घोड़े के बजाय घोड़ी का नाम पूछा जाता. उन्होंने यह भी सोचा कि क्या 'स्टार ऑफ ग्वालियर' को हटाया जा सकता है, लेकिन पक्का न होने पर उन्होंने गेम छोड़ने और 50 लाख रुपये घर ले जाने का फैसला किया.

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गेम छोड़ने के बाद साहू से जवाब का अंदाजा लगाने को कहा गया. उन्होंने 'प्रिंस प्रदीप' चुना, लेकिन बच्चन ने उन्हें बताया कि सही जवाब 'प्रिंसेस ब्यूटीफुल' था. तब साहू ने कहा, 'इसी को तो मैं हटा रहा था.' बच्चन ने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि वह घोड़ी थी, घोड़ा नहीं. इसीलिए उसका नाम प्रिंसेस रखा गया था.' योगेश साहू का कहना है कि सवाल को गलत तरीके से फ्रेम किया गया था.

योगेश शो में साहू का सफर

पिछले एपिसोड में साहू ने बताया कि उन्होंने UPSC का सपना पूरा करने के लिए सालाना 18 लाख रुपये की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया था. IIT बॉम्बे के टॉपर रहे साहू को यह ऑफर कैंपस प्लेसमेंट के दौरान मिला था. शो में उनके साथ आए उनके पिता ने बताया कि वे महीने के 20,000 रुपये कमाते थे, जिसमें से 11,000 रुपये अपने पास रखते थे और बाकी पैसे अपने एम्प्लॉयर के पास जमा करवाते थे.

साहू ने कहा कि परिवार की आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें आगे की पढ़ाई करने में बुरा लगता था, लेकिन उनके परिवार ने कहा कि उन्हें उनके सपने का समर्थन करने में खुशी है और उन्हें भरोसा है कि वे IAS अफसर बनेंगे.

शो के बारे में

'कौन बनेगा करोड़पति' सीज़न 18 की शुरुआत 10 अगस्त को हुई और इसमें बच्चन होस्ट के तौर पर लौटे हैं. नए सीजन में 16 सवाल हैं और सबसे बड़ा इनाम 7 करोड़ रुपये का है. कंटेस्टेंट दो लाइफलाइन के साथ शुरुआत करते हैं और जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ता है, उन्हें दो और लाइफलाइन मिलती हैं.

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