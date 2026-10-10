ब्लंट कट से वुल्फ कट तक, Gen Z को खूब भा रहे है ये ट्रेंडिंग हेयरकट

जेन जी एक ऐसी जेनरेशन है जिसे ट्रेंड्स फॉलो करने में शायद सबसे ज्यादा मजा आता है. ट्रेंड कोई भी हो जेन जी उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती है और कुछ न कुछ एक्सपेरीमेंट करती रहती है. अपने फैशन स्टेटमेंट्स को लेकर भी जेन जी हमेशा एक्सपेरीमेंट करती है. अलग-अलग तरह के कपड़े, हेयर स्टाइल सब उसके एक्सपेरीमेंट का हिस्सा होता है.जेन जी के बीच इस वक्त कुछ ट्रेंडिंग हेयर कट का क्रेज काफी देखने को मिल रहा है.

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1. ब्लंट कट बॉब (Blunt-Cut Bob)

ब्लंट-कट बॉब एक छोटा और सीधा हेयरकट है, जिसमें बालों के नीचे के हिस्से को एक ही लंबाई में काटा जाता है. इसमें ज्यादा लेयर नहीं होतीं, इसलिए बाल घने और भरे हुए दिखते हैं. यह हेयरकट सिंपल, साफ और स्टाइलिश लुक देता है. इसे स्ट्रेट या हल्के वेवी बालों में आसानी से रखा जा सकता है.

2. हाफ अपडो (Half Updo)

हाफ अपडो में बालों के ऊपरी हिस्से को पीछे या ऊपर बांधा जाता है, जबकि बाकी बाल खुले रहते हैं. यह पूरा बाल बांधने और खुले रखने के बीच का स्टाइल है. इसे पोनीटेल, क्लिप, बन या रिबन के साथ भी बनाया जा सकता है. यह आसान हेयरस्टाइल कैजुअल और पार्टी, दोनों लुक के लिए अच्छा है.

3. शैग हेयरकट (Shag Haircut)

शैग हेयरकट में बालों को अलग-अलग लंबाई की कई लेयर्स में काटा जाता है. ऊपर के हिस्से में ज्यादा वॉल्यूम और नीचे की तरफ हल्की, बिखरी हुई लेयर्स होती हैं. इससे बालों को थोड़ा मेसी और नेचुरल लुक मिलता है. यह हेयरकट उन लोगों के लिए अच्छा है जो बालों में वॉल्यूम और थोड़ा कूल, बेफिक्र अंदाज चाहते हैं.

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4. पिक्सी कट (Pixie Cut)

पिक्सी कट एक बहुत छोटा हेयरकट है, जिसमें सिर के पीछे और किनारों के बाल छोटे रखे जाते हैं, जबकि ऊपर थोड़े लंबे हो सकते हैं. यह चेहरा ज्यादा साफ और उभरा हुआ दिखाता है. इसे ज्यादा स्टाइलिंग की जरूरत नहीं पड़ती. यह हेयरकट छोटा, आसान और बोल्ड लुक पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है.

5. स्लीक हाई पोनीटेल (Sleek High Ponytail)

स्लीक हाई पोनीटेल में बालों को सिर के ऊपर की तरफ कसकर बांधा जाता है. बालों को सीधा और चिकना रखा जाता है, इसलिए पूरा लुक साफ और पॉलिश्ड दिखाई देता है. इसमें चेहरे के आसपास कम बाल छोड़े जाते हैं. यह हेयरस्टाइल ऑफिस, पार्टी या किसी खास मौके पर आसानी से स्टाइलिश और स्मार्ट लुक दे सकती है.

6. लेयर्ड लॉन्ग हेयर (Layered Long Hair)

लेयर्ड लॉन्ग हेयर में लंबे बालों को अलग-अलग लंबाई की लेयर्स में काटा जाता है. इससे बालों में हल्का वॉल्यूम और मूवमेंट आता है और बाल एकदम सपाट नहीं दिखते. लेयर्स चेहरे के आकार के हिसाब से भी रखी जा सकती हैं. यह हेयरकट उन लोगों के लिए अच्छा है जो लंबे बाल रखना चाहते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बदलाव भी चाहते हैं.

7. बटरफ्लाई हेयरकट (Butterfly Haircut)

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बटरफ्लाई हेयरकट लंबे बालों के लिए बनाया जाता है, जिसमें चेहरे के पास छोटी और पीछे लंबी लेयर्स होती हैं. आगे की लेयर्स चेहरे को फ्रेम करती हैं, जबकि पीछे के बाल लंबे बने रहते हैं. इससे बालों में ज्यादा वॉल्यूम और उछाल दिखाई देता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो लंबाई कम किए बिना नया लुक चाहते हैं.

8. वुल्फ कट (Wolf Cut)

वुल्फ कट शैग और मुलेट हेयरकट का मिला-जुला रूप है. इसमें ऊपर की तरफ छोटी और ज्यादा लेयर्स होती हैं, जबकि नीचे के बाल लंबे रहते हैं. इससे बालों में वॉल्यूम और थोड़ा मेसी लुक आता है. यह हेयरकट काफी कूल और बोल्ड दिखाई देता है और खासकर जेन जी के बीच सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया है.

कुल मिलाकर, जेन जी के लिए हेयरकट सिर्फ बालों को छोटा या लंबा करने का तरीका नहीं, बल्कि अपने लुक और पर्सनैलिटी को दिखाने का एक तरीका भी बन गया है. कभी ब्लंट कट बॉब से सिंपल और क्लीन लुक, तो कभी वुल्फ कट और शैग से बोल्ड अंदाज-हर हेयरकट में अपना अलग स्टाइल स्टेटमेंट है. यही वजह है कि जेन जी नए हेयर ट्रेंड्स को आजमाने से पीछे नहीं हटती और अपने लुक में लगातार कुछ नया एक्सपेरीमेंट करती रहती है.



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