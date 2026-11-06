'गलतफहमी दूर कर दूंगा', अभिजीत भट्टाचार्य पर दलेर मेहंदी के बेटे का निशाना, कही बड़ी बात

लाइव परफॉरमेंस के दौरान लिप-सिंक करने को लेकर अभिजीत भट्टाचार्य की हालिया टिप्पणियों के बाद, गायक दलेर मेहंदी के बेटे गुरदीप मेहंदी अपने पिता के बचाव में सामने आए हैं. मुंबई में गुरदीप की हालिया परफॉरमेंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस विवाद पर बात की और अपनी राय रखी.

और पढ़ें

यह घटनाक्रम उत्तराखंड में दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस से जुड़े विवाद के कुछ समय बाद सामने आया है. इस विवाद के बीच, अभिजीत ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी थी.

अपनी हालिया परफॉरमेंस के दौरान, गुरदीप ने अभिजीत पर तंज कसते हुए कहा कि मेहंदी परिवार कभी लिप-सिंक नहीं करता है.

गुरदीप ने अभिजीत से क्या कहा?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में, उन्होंने दर्शकों से कहा, 'कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो कुछ व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं. अभिजीत ने हाल ही में जिस तरह से बात की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा कुछ कहेंगे. और वह भी एक इतने बड़े (लेजेंडरी) गायक के लिए! भाई, मैं आपको उस दिन की फुटेज भेज दूंगा. वे जो गा रहे थे, लाइव ही गा रहे थे, लिप-सिंक नहीं कर रहे थे.'

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, 'भाई, बुरा समय या अच्छा समय किसी पर भी आ सकता है. बाकी, विनम्र रहें. मैं आपको फुटेज देकर आपकी गलतफहमी जल्द ही दूर कर दूंगा.'



अभिजीत ने क्या कहा था?

छत्तीसगढ़ में अपने लाइव प्रदर्शन के दौरान, अभिजीत ने दर्शकों से कहा था, 'यहां पे कभी मत अनुमति दीजिए कि अगर कोई लाइव माइक में लाइव के नाम पर गाना नहीं गा रहा है.' फिर वह मंत्री से जुड़ी हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहते दिखे, 'अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था जहां पे स्टेज पर आके मंत्री साहब ने कहा, 'बिल्कुल सच कहा था उन्हें, 'आप गाना नहीं' गा रहे हैं. आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है.'

दलेर मेहंदी-उत्तराखंड विवाद

दलेर मेहंदी और सुबोध उनियाल के बीच का विवाद तब एक नया मोड़ ले गया, जब उत्तराखंड के मंत्री ने कथित तौर पर कहा कि वे गायक से माफी मांगने के बजाय इस्तीफा देना पसंद करेंगे. उनका यह बयान तब आया, जब मीका सिंह ने एक म्यूजिकल इवेंट में मंत्री के कथित व्यवहार को लेकर उनसे माफी की मांग की थी.

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले मीका की टीम ने दावा किया था कि उनियाल ने फोन कॉल पर दलेर मेहंदी से माफी मांगी थी, जिससे इस चल रहे विवाद में एक और नया मोड़ आ गया है.

---- समाप्त ----