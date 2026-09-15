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अंबानी के घर की पूजा में दिखे ट्रंप के बेटी-दामाद, देसी लुक से लूटी महफिल, संजय दत्त ने शेयर की PHOTO

नीता और मुकेश अंबानी के गणेशोत्सव के चर्चे हो रहे हैं, राधिका अंबानी के डांस से लेकर फिल्मी सितारों की एंट्री तक सब कुछ ग्रैंड था. इस खास इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी और दामाद माइकल भी शामिल हुए. उनकी राधिका और संजय दत्त के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. टिफनी ने अपने देसी लुक से गणेशोत्सव में सारी लाइटलाइट चुरा ली.

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गणेश चतुर्थी के मौके पर टिफनी ट्रंप भारत आईं. (Photo: ITG)
गणेश चतुर्थी के मौके पर टिफनी ट्रंप भारत आईं. (Photo: ITG)

Tiffany Trump Desi Look: गणेश चतुर्थी के मौके पर इस साल भी मुकेश और नीता अंबानी ने अपने मुंबई स्थित घर एंटीलिया बेहद भव्य और पारंपरिक तरीके से गणपति बप्पा का स्वागत किया. परिवार के गणेशोत्सव में बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स से लेकर विदेशी मेहमानों ने भी खास शिरकत की. अंबानी परिवार के हर जश्न में देश-दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं और इस बार भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला. 

अंबानी परिवार के गणेशोत्सव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप भी शामिल हुई हैं, उनकी फोटोज वायरल हो रही है. टिफनी इससे पहले भी भारत आ चुकी हैं और हर बार वो अपने लुक से लोगों की अटेंशन खींच ही लेती हैं. आइए उनके देसी लुक के बारे में डिटेल में बात करते हैं.

टिफनी ट्रंप संग संजय दत्त ने शेयर की फोटो

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बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने टिफनी और उनके पति  माइकल के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें देसी अवतार में ट्रंप की लाडली ने सारी लाइमलाइट चुरा ली है. अंबानी परिवार की गणेश चतुर्थी पूजा में संजय दत्त भी शामिल हुए थे, जहां से उन्होंने एक ग्रुप फोटो शेयर की है. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'खूबसूरत टिफनी ट्रंप, हैंडसम माइकल बोलोस और अमेरिका के एंबेसडर मिस्टर सर्जियो गोर से मिलकर बहुत अच्छा लगा.' 

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A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay)

राधिका संग सेल्फी हुई वायरल

इसके अलावा टिफनी की एक और फोटो सामने आई है, जिसमें वो राधिका अंबानी और फैशन डिजाइन मनीष मल्होत्रा के साथ सेल्फी क्लिक कराती दिख रही हैं. फोटो में राधिका और टिफनी का बॉन्ड साफ दिखाई दे रहा है और दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रही हैं. मनीष मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर टिफनी और राधिका के साथ सेल्फी शेयर की है. 

देसी लुक में दिखें टिफनी-माइकल 

इस मौके पर लाइट ग्रीन कलर का लहंगा-चोली पहना था और उसके साथ में उन्होंने पिंक कलर का दुप्पटा कैरी किया था. टिफनी के पूरे लहंगे में व्हाइट कलर के क्रिस्टल लगे हुए हैं और इसके साथ डायमंड नेकलेस, मांगटीका, इयररिंग्स स्टाइल किए हैं, जो उनके देसी लुक में चार चांद लगा रहे हैं. टिफनी के पति माइकल भी केसरिया से रंग की शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहे हैं. 



 

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