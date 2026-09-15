तेलंगाना में 10वीं की छात्रा को तीन दिन बंधक बनाकर 9 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार, 8 आरोपी गिरफ्तार

तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले में 10वीं क्लास की एक छात्रा के साथ कथित गैंगरेप का शर्मनाक मामला सामने आया है. पीड़िता के साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि नौ-नौ दरिंदों ने बलात्कार किया. इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि एक आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है.

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यह घटना मेडचल-मलकाजगिरी जिले में अलवाल थाना क्षेत्र की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने लड़की के एक पुरुष दोस्त की मदद से उसे अगवा किया था. इसके बाद कथित तौर पर तीन दिनों तक उसका यौन शोषण किया गया. अलवाल पुलिस के मुताबिक, इस वारदात में कुल नौ लोगों के शामिल होने का आरोप है. गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों से जुड़े मामले की जांच की जा रही है. वहीं, नौवां आरोपी अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने छात्रा को अगवा करने के लिए उसके एक पुरुष दोस्त की मदद ली थी. इसके बाद कथित तौर पर तीन दिनों तक उसके साथ यौन शोषण किया गया. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह साफ नहीं किया गया है कि छात्रा को कब और कहां से अगवा किया गया था. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

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यह मामला तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले में अलवाल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दर्ज किया गया है. पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार नौवें आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल, पुलिस की ओर से मामले में इससे अधिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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