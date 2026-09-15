scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की माता का निधन, उदयपुर के राजघराने में शोक

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार की राजमाता विजयराज कुमारी का सोमवार देर रात निधन हो गया. 83 वर्षीय राजमाता लंबे समय से बीमार थीं. उनका अंतिम संस्कार महासतिया में पारंपरिक विधि-विधान के साथ किया गया.

Advertisement
X
राजमाता विजयराज कुमारी का सोमवार देर रात निधन हो गया था
राजमाता विजयराज कुमारी का सोमवार देर रात निधन हो गया था

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आई है. पूर्व राजपरिवार के सदस्य स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ की पत्नी और राजमाता विजयराज कुमारी का सोमवार देर रात को निधन हो गया. राजमाता के निधन की खबर सामने आने के बाद उदयपुर सहित मेवाड़ अंचल में शोक की लहर है. राजपरिवार से जुड़े लोगों, शुभचिंतकों और शहरवासियों में गहरा दुख है. 

राजमाता विजयराज कुमारी मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं. उनके निधन के साथ ही मेवाड़ के राजपरिवार से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया. बताया जा रहा है कि 83 वर्षीय विजया कुमारी लंबे समय से बीमार थी. महासतीया स्थित 425 साल पुरानी छतरियों के यहां अंतिम संस्कार किया गया.

 

सम्बंधित ख़बरें

September Weekend Trip
बारिश के बाद भारत की इन 7 जगहों की करें सैर, जन्नत जैसे दिखेंगे नजारे!
झीलों के बीच बसे ऐतिहासिक महल (Photo-ITG)
झीलों के बीच बने हैं ये 5 शाही महल, खूबसूरती देखकर रह जाएंगे हैरान
धार्मिक आस्था और पर्यटन का नया ठिकाना (Photo-ITG)
जयपुर-उदयपुर नहीं, राजस्थान के इस शहर में पहुंचे सबसे ज्यादा टूरिस्ट!
सूरत को मिली पहली वंदे भारत, उदयपुर का सफर अब सिर्फ इतने घंटे में होगा तय
राजस्थान के मशहूर ट्रैवल स्पॉट्स (Photo-ITG)
फैमिली ट्रिप का बना रहे हैं प्लान? राजस्थान की ये जगहें रहेंगी बेस्ट

इस दौरान उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उन्हें मुखाग्नि दी. माता से बेहद लगाव होने से लक्ष्यराज काफी भावुक हो गए और उनकी आँखों से आंसू बहते दिखे. महासतिया में अंतिम संस्कार की परम्पराएं विधि विधान के साथ बारिश के बीच निभाई गई. 

इससे पहले पूर्व राजपरिवार के निवास स्थल शंभू पैलेस से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई. यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए. उनके अंतिम दर्शन के लिए रास्ते भर लोग सड़क के दोनों ओर लाइन लगाकर खड़े नजर आए. इस दौरान कई लोग भावुक भी नजर आए. रास्ते भर उन पर फूलों की भी बरसात की गई.

Advertisement

mewar

यात्रा में उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के साथ उनके पोते व परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल थे. विजयराज कुमारी का उदयपुर में शिक्षा और परोपकारी गतिविधियों में विशेष जुड़ाव रहा है. 1980 के दशक में महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल के विकास और आधुनिक शैक्षणिक स्वरूप देने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

विजयराज कुमारी के पति और पूर्व राजपरिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का पिछले साल मार्च में ही निधन हो गया था. राजमाता विजयराज की तीन संतानें जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा लक्ष्यराजसिंह मेवाड़ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mahindra XUV 7XO: पूरा परिवार रहेगा सेफ... महिंद्रा SUV को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग |
    सऊदी का सीक्रेट हथियार फेल? चीन की मिसाइल रेगिस्तान में गिरी! |
    Xiaomi REDMI Note 17 Pro और 17 Pro Max भारत में लॉन्च, मिलेगी 10,000mAh की बैटरी, 5 हजार की छूट |
    Garh Ganesh Temple 2026: बिना सूंड वाले गणपति का अनोखा मंदिर, 7 बुधवार दर्शन से हर मनोकामना पूरी |
    मदद मांगने पुलिस थाने पहुंचा था राजू, कुछ घंटे बाद उसी थाने के इलेक्ट्रिक रूम में मिली लाश |
    ट्रंप के बेटे की शादी में रूसी अरबपति ने लगाया पैसा, पुतिन के करीबी ने दी 2 रात की ग्रैंड पार्टी, मचा बवाल |
    पेट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए महंगे प्रोबायोटिक खरीद रहे हैं? पहले जान लें, आपकी रसोई में ही है इसका अच्छा ऑप्शन |
    नोएडा के एलिवेटेड रोड पर LPG से लदे ट्रक में लगी आग, सामने आया Video |
    सरकारी दुकानों की शराब से 20 मौतें! सागर कांड में NHRC की एंट्री, पीड़ितों के बयान दर्ज न होने पर भड़की टीम |
    'किंग' की रिलीज टालेंगे शाहरुख खान? एवेंजर्स डूम्सडे-ड्यून 3 संग क्लैश पर सुपरस्टार का जवाब
    Advertisement