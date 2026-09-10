BRICS Summit 2026: किनुआ बिरयानी से लेकर सत्तू तक, विदेशी मेहमानों की थाली में दिखेगा देसी स्वाद, भारतीय मसालों से सजेगा खास मेन्यू

BRICS Summit 2026: नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें BRICS समिट के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. दुनिया के अलग-अलग देशों से आने वाले नेताओं और प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए राजधानी के होटल भी खास इंतजाम कर रहे हैं. नई दिल्ली स्थित द लीला पैलेस में BRICS डेलिगेशन के लिए खास मेन्यू तैयार किया जा रहा है, जिसमें भारत का देसी स्वाद विदेशी मेहमानों को खासतौर पर चखने को मिलेगा.

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होटल के एग्जीक्यूटिव सू-शेफ अस्तिक ओबेरॉय के मुताबिक, इस मेन्यू की तैयारी पिछले 2 से 3 महीने से चल रही थी. हर डेलिगेशन की पसंद, डाइट और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग मेन्यू तैयार किया गया है.

विदेशी मेहमानों के लिए खास होगा मेन्यू

BRICS समिट में आने वाले हर डेलिगेशन की खान-पान की पसंद और डाइट अलग हो सकती है. ऐसे में होटल ने सभी के लिए एक जैसा मेन्यू रखने के बजाय उनकी पर्सनल चॉइस को ध्यान में रखा है.

अस्तिक ओबेरॉय ने बताया कि कुछ मेहमानों की खास डाइटरी जरूरतें हैं, तो कुछ ने एलर्जी से जुड़ी जानकारी पहले ही शेयर की है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हर मेन्यू को बेहद सोच-समझकर तैयार किया गया है. यानी विदेशी मेहमानों के लिए खाने में स्वाद के साथ उनकी सेहत और पसंद का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है.

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थाली में दिखेगा उत्तर से दक्षिण तक का स्वाद

इस पूरे फूड एक्सपीरियंस का सबसे खास हिस्सा भारतीय खाना है. होटल का भारतीय रेस्टोरेंट जामावर BRICS समिट के दौरान खास अट्रैक्शन होने वाला है. यहां तैयार किए जा रहे मेन्यू में भारत के अलग-अलग इलाकों के देसी फूड को शामिल किया गया है.

मेन्यू में नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इंडिया तक के स्वाद को खास जगह दी गई है. इसका मकसद विदेशी मेहमानों को भारतीय खाने की डायवर्सिटी का एक्सपीरियंस कराना है. अलग-अलग क्षेत्रों के व्यंजनों के साथ भारतीय मसालों और पारंपरिक सामग्री के इस्तेमाल पर भी खास जोर दिया गया है.

श्री अन्न को मिली खास जगह

इस खास मेन्यू में श्री अन्न यानी मिलेट्स को भी खास जगह दी गई है. पारंपरिक अनाजों को आधुनिक अंदाज में पेश करते हुए मिलेट्स उपमा जैसे डिशेज तैयार की जा रही हैं. इसके अलावा मेन्यू में किनुआ बिरयानी को भी शामिल किया गया है.

होटल की जनरल मैनेजर प्रीति मखीजा के मुताबिक, खास तौर पर तैयार किए गए मेन्यू में भारतीय मसालों के साथ जौ, मिलेट, ज्वार और सत्तू जैसी पारंपरिक सामग्री को जगह दी गई है. यानी विदेशी मेहमानों को भारत के पारंपरिक अनाज और उनसे तैयार होने वाले अलग-अलग डिशेज का स्वाद चखने का मौका मिलेगा.

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सत्तू और जौ से लेकर खास वेलनेस ड्रिंक तक

द लीला पैलेस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के सिग्नेचर वेलनेस प्रोग्राम से जुड़ी सामग्री को भी मेहमानों के अनुभव का हिस्सा बनाया गया है. इसमें सत्तू और जौ जैसी पारंपरिक भारतीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है.

होटल की ओर से लीला अमृत ड्रिंक भी खास तौर पर पेश की जा रही है. इसे तुलसी, अदरक, शहद, नींबू और जीरा जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है. इस तरह मेन्यू में भारतीय स्वाद के साथ पारंपरिक सामग्री और वेलनेस से जुड़े ऑप्शन्स का भी ध्यान रखा गया है.

डेजर्ट में कमल और भारतीय मसालों का ट्विस्ट

मेहमानों के लिए तैयार किए जा रहे डेजर्ट मेन्यू में भी भारतीय फ्लेवर देखने को मिलेगा. लोटस डेजर्ट खासतौर पर मीठे में मेहमानों को सर्व किया जाएगा, लोटस डेजर्ट को गुलाब और इलायची जैसे फ्लेवर के साथ तैयार किया गया है.

खाने के साथ सुरक्षा पर भी खास नजर

प्रीति मखीजा ने बताया कि होटल की तैयारियों में भारतीय खाना और मेहमाननवाजी के साथ सुरक्षा को भी खास प्रायोरिटी दी जा रही है. दिल्ली पुलिस की टीमें होटल की टीम के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं और पूरे इंतजाम पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

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