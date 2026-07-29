Lauki Breakfast Recipes: मैदा नहीं, लौकी से बनाएं 3 जबरदस्त ब्रेकफास्ट डिशेज; मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने बताया आसान तरीका

Lauki Breakfast Recipes: भारतीय घरों में अक्सर ही नाश्ते में पराठा, पोहा और चीला बनता है, मगर बच्चे रोज-रोज इनको खाकर मुंह बनाने लगते हैं. तब समझ नहीं आता है कि आखिर ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बनाएं जो टेस्टी होने के साथ-साथ सेहत के लिए अच्छा भी हो. गर्मी और मानसून में लौकी सबसे ज्यादा बाजारों में बिकती है और इसकी सब्जी बच्चे क्या बड़े भी खाना पसंद नहीं करते हैं. ऐसे में मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने लौकी की तीन लाजवाब रेसिपीज शेयर की हैं, जो आपके नाश्ते में आपके बहुत काम आने वाली हैं.

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लौकी से बनी लौकी बन डोसा, लौकी सैंडविच और लौकी वड़ी न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि इन्हें बनाने में रिफाइंड फ्लोर यानी मैदे का इस्तेमाल भी नहीं होता. ये रेसिपीज खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छी हैं, जो अपने नाश्ते में सब्जियों को शामिल करना चाहते हैं. यह तीनों ही लौकी से बनने वाली डिशेज टेस्टी होने के साथ-साथ काफी हेल्दी भी हैं. आइए आपको इन्हें बनाने का आसान तरीका बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएगा.

लौकी बन डोसा

सामग्री:

1 कप कद्दूकस की हुई लौकी

1 कप चावल का आटा

½ कप सूजी

½ कप दही

नमक स्वादानुसार

½ चम्मच जीरा

1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

थोड़ा पानी

तेल या घी सेंकने के लिए

बनाने का तरीका:

सबसे पहले लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें. इसे निचोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लौकी का पानी बैटर बनाने में काम आएगा. अब एक बाउल में कद्दूकस की हुई लौकी, चावल का आटा, सूजी, दही, नमक, जीरा और हरी मिर्च डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर जरूरत के अनुसार पानी डालते हुए गाढ़ा बैटर तैयार करें. बैटर को कुछ मिनट के लिए रख दें. अब तवे या अप्पे पैन को गर्म करें और थोड़ा तेल लगाएं. बैटर डालकर इसे हल्का मोटा फैलाएं और ढककर धीमी आंच पर पकाएं. दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का क्रिस्पी होने तक पकाएं.

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लौकी वड़ी

सामग्री:

1 कप कद्दूकस की हुई लौकी

1 कप बेसन

1 चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

½ चम्मच हल्दी

½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ चम्मच अजवाइन

नमक स्वादानुसार

1 चम्मच नींबू का रस

½ चम्मच ईनो या बेकिंग सोडा

जरूरत के अनुसार पानी

बनाने का तरीका:

एक बाउल में कद्दूकस की हुई लौकी और बेसन डालें. इसमें अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा मिक्सर कर लें, सबसे आखिर में ईनो या बेकिंग सोडा डालकर हल्के हाथ से मिलाएं. अब मिक्सर को चिकनाई लगी थाली या स्टीमर प्लेट में डालें. इसे करीब 15 से 20 मिनट तक स्टीम में पकाएं. ठंडा होने के बाद वड़ी को टुकड़ों में काट लें. आप इन्हें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या हल्के तेल में तड़का लगाकर भी खा सकते हैं.

लौकी सैंडविच

सामग्री:

1 कप कद्दूकस की हुई लौकी

½ कप बेसन

1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ

1 हरी मिर्च

½ चम्मच जीरा

नमक स्वादानुसार

½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

¼ चम्मच हल्दी

ब्रेड स्लाइस

थोड़ा तेल या घी

बनाने का तरीका:

कद्दूकस की हुई लौकी को एक बाउल में लें और इसमें बेसन, प्याज, हरी मिर्च, जीरा, नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर मिलाएं. लौकी से निकले पानी की मदद से गाढ़ी फिलिंग तैयार करें. अब ब्रेड स्लाइस पर लौकी का मिक्सर अच्छी तरह फैलाएं. तवा गर्म करके थोड़ा तेल या घी लगाएं और ब्रेड को फिलिंग वाली साइड से तवे पर रखें. स्लो फ्लेम पर पकाएं. जब फिलिंग सुनहरी और अच्छी तरह पक जाए, तो सैंडविच को पलटकर दूसरी तरफ से भी सेंक लें.

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