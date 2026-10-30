Homemade Mustard Oil: बिना मशीन घर पर निकालें 100% शुद्ध सरसों तेल, आसान है तरीका; दीये जलाने और खाना पकाने में आएगा काम

Homemade Mustard Oil: दिवाली का त्योहार हो और घर में सरसों के तेल से दीये जलाने की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! दियों के बिना अधूरी लगती है. बाजार से खरीदकर कितनी भी लाइट्स लगा ली जाएं, लेकिन जब तक घर-आंगन में दीये ना जलें दिवाली की रौनक अधूरी लगती है. पूजा-पाठ से लेकर रसोई में सब्जी बनाने तक, सरसों का तेल भारतीय घरों में कई तरह से इस्तेमाल होता है. लेकिन बाजार में मिलने वाला सरसों के तेल में मिलावट की खबरें आए दिन आती रहती हैं. ऐसे में बाजार से तेल खरीदते समय लोगों के मन में उसकी शुद्धता को लेकर सवाल उठता रहता है. ऐसे में अगर हम कहें कि आप घर पर ही सरसों का तेल निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी मशीन के.

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जी हां, आप घर पर बिना मशीन आसान से 100% शुद्ध सरसों का तेल निकाल सकते हैं. इस तेल को आप दिवाली पर दिये जलाने से लेकर पूड़ी-पकवान बनाने तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं घर पर बिना मशीन सरसों का तेल निकालने का तरीका क्या है.



बनाने का तरीका



1. घर पर सरसों का तेल निकालने के लिए सबसे पहले सरसों के दानों को अच्छी तरह साफ कर लें. इनमें अगर धूल-मिट्टी, छोटे पत्थर या दूसरी गंदगी हो, तो उसे हटा दें. आप सरसों के दाने साफ करने के लिए उन्हें फटक भी सकते हैं.



2. इसके बाद दानों को किसी साफ प्लेट या थाली में फैलाकर कुछ देर धूप में रख दें, ताकि उनमें जो भी नमी मौजूद हो वो खत्म हो जाए. अगर आप दानों की नमी खत्म करने के लिए उन्हें हल्का गर्म करना चाहते हैं, तो धीमी आंच पर करें और ध्यान रखें कि वो बिल्कुल भी जलें नहीं. अगर उनमें जलने की जरा भी महक आ गई तो, वो महक तेल में भी आ सकती है.



3. अब साफ और सूखे सरसों के दानों को मिक्सी के जार में डालें. मिक्सी को थोड़ी-थोड़ी देर चलाते हुए दानों को दरदरा पीस लें. इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालें और दोबारा पीसें. इसे तब तक करना है, जब तक दाने अच्छे से पिस ना जाएं. इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी सिर्फ इतना डालना है कि दाने पीसने में मदद मिले.



4. ऐसा करने पर सरसों का गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा. लेकिन पीसते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए. पेस्ट न तो बहुत सूखा होना चाहिए और न ही बहुत पतला.



5. सरसों का पेस्ट तैयार होने के बाद इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें. अब हाथों या किसी साफ चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह मलें और दबाएं. ऐसा करने से पेस्ट में मौजूद तेल और दूसरे तत्व बाहर निकलने में मदद मिल सकती है.

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6. अब एक साफ सूती या मलमल का कपड़ा लें और उसके बीच में सरसों का पेस्ट रख दें. आप कपड़े की जगह छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कपड़े के चारों कोनों को एक साथ पकड़कर पोटली बना लें.

7. इसके बाद पोटली को किसी साफ बर्तन के ऊपर रखकर धीरे-धीरे दबाएं, ताकि उसमें से निकलने वाला लिक्विड बर्तन में जमा हो जाए.

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