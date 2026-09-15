Makke Ke Aate Ki Puri: मक्के के आटे से बनाएं खस्ता पूरी, आलू दम के साथ लगेगी बेहद टेस्टी

Makke Ke Aate Ki Puri: मक्के की रोटी तो आपने कई बार खाई होगी लेकिन क्या आपने कभी मक्के की पूरी ट्राई की है. अगर नहीं, तो इस बार घर पर मक्के की पूरी बनाकर देख सकते हैं. यह खाने में टेस्टी और बाहर से हल्की कुरकुरी लगती है. हालांकि, मक्के का आटा गेहूं के आटे की तरह आसानी से नहीं बंधता, इसलिए इसकी पूरी बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन अगर आटे में सही मात्रा में गेहूं का आटा मिलाकर इसे गुनगुने पानी से गूंथा जाए तो पूरी आसानी से तैयार की जा सकती है. इसे आप सब्जी, दही, अचार या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं मक्के की पूरी बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और इसे घर पर आसानी से कैसे तैयार किया जा सकता है.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप मक्के का आटा

1/2 कप गेहूं का आटा

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच तेल

तेल, पूरी तलने के लिए

गुनगुना पानी, जरूरत के अनुसार

मक्के के आटे से पूरी कैसे बनाएं?

मक्के के आटे की पूरी बनाने के लिए इसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिलाएं. इसके बाद इसमें नमक, अजवाइन, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर मिलाएं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए आटा गूंथें. जरूरत हो तो 1 छोटा चम्मच तेल भी मिला सकते हैं. इससे आटा थोड़ा नरम हो जाएगा और पूरी बनाना आसान रहेगा. आटा गूंथने के बाद इसे तुरंत बेलने के बजाय 5-7 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे आटा थोड़ा सेट हो जाएगा और पूरी बेलते समय टूटने की संभावना कम होगी. मक्के के आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. अब एक पॉलीथिन शीट या बटर पेपर के ऊपर हल्का सा तेल लगाएं और लोई रखें. इसके ऊपर भी थोड़ा तेल लगाकर हाथ से धीरे-धीरे दबाते हुए गोल आकार दें. मक्के का आटा आसानी से टूट सकता है, इसलिए इसे बेलन से बेलने के बजाय हाथ से फैलाना ज्यादा आसान रहेगा. अब पूरियों को तलने के लिए कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद पूरी को सावधानी से कड़ाही में डालें. इसे हल्का दबाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. पूरी तलते समय आंच मध्यम रखें, ताकि यह अंदर से अच्छी तरह पक जाए और ज्यादा तेज आंच पर जले नहीं. गरमागरम मक्के की पूरी को आप सब्जी, दही, अचार या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.

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