scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में MCD का ताबड़तोड़ एक्शन! 40 पर चलाया बुलडोजर, 8 संपत्तियां सील

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने की घटना के बाद MCD ने पूरे शहर में अवैध और खतरनाक निर्माणों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. सोमवार को 12 जोनों में 40 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और 8 संपत्तियों को सील किया गया. वहीं, 14 नए डेमोलिशन ऑर्डर भी जारी किए गए हैं.

Advertisement
X
MCD अवैध प्रॉपर्टीज के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. (File Photo: ITG)
MCD अवैध प्रॉपर्टीज के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. (File Photo: ITG)

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने के बाद से दिल्ली नगर निगम (MCD) एक्शन मोड में आ गया है. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद से MCD ने पूरी दिल्ली में पीजी का सर्वे तेज कर दिया है. 

सोमवार को निगम ने अपनी कार्रवाई और सख्त करते हुए शहर के सभी 12 जोनों में अभियान चलाया. इस दौरान 40 अवैध व खतरनाक निर्माणों को ध्वस्त किया गया और 8 संपत्तियों को पूरी तरह सील कर दिया गया. इसके साथ ही 14 नए डेमोलिशन ऑर्डर भी जारी किए गए हैं.

सोमवार को पांडव नगर के टीसी कैंप, ईस्ट पटेल नगर, करोल बाग के रेगरपुरा, नेहरू नगर के माता रामेश्वरी और नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. 

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi
पीएम मोदी बोले- वैश्विक तनाव का आम लोगों पर पड़ रहा असर
PM Modi Brics
शी जिनपिंग पीएम मोदी का संबोधन सुनकर हुए रवाना
Gala Dinner
BRICS समिट में पीएम मोदी की मेहमानों को खास दावत
Brother and Sister relation
भाई की मौत के बाद बहन का अंतिम संस्कार से इनकार
Vinesh Phogat
दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की विनेश फोगाट की याचिका

इसके अलावा पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर, मयूर विहार फेज-2, रघुबरपुरा और गांधी नगर के धर्मपुरा में भी कार्रवाई हुई, जबकि उत्तरी दिल्ली के मटका गंज इलाके में भी अवैध निर्माण ढहाए गए.

खतरनाक इमारतों पर होगा तुरंत एक्शन

MCD ने बताया कि सर्वे के दौरान जो भी इमारतें 'प्रत्यक्ष रूप से खतरनाक' पाई जाएंगी, उन पर तुरंत डिमोलिश किया जाएगा. एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्लीभर में अब तक ऐसी 2,453 पीजी इमारतों की पहचान की जा चुकी है.

Advertisement

एक वरिष्ठ निगम अधिकारी के मुताबिक, ऐसी खतरनाक इमारतों के मालिकों को पहले खुद ही ढांचा गिराने का मौका दिया जाएगा. अगर मालिक तय समय में ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो एमसीडी खुद बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर देगी.

MCD की रिपोर्ट में इनमें से 4 इमारतें बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में पाई गई हैं. इसके अलावा कम से कम 25 इमारतों में बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत है, जबकि 138 से ज्यादा इमारतों को मामूली मरम्मत की जरूरत है. बड़े सुधार वाली इमारतों के मालिकों को 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' कराकर रिपोर्ट एमसीडी में जमा करानी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में MCD का ताबड़तोड़ एक्शन! 40 पर चलाया बुलडोजर, 8 संपत्तियां सील |
    250 करोड़ पार 'हनुमान अंश', श्रीश्री रवि शंकर के कदमों में झुके शोभिनव सत्य, लिया आशीर्वाद |
    बढ़ता AI और घटती नौकरियां? Oracle समेत इन कंपनियों में छंटनी, इतने लाख हुए बेरोजगार |
    दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी चूक! बिना जांच देश से निकले 3 विदेशी... Air India को शो-कॉज नोटिस, गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक |
    Quote of the Day: जिंदगी की हर उलझन होगी खत्म! अपनाएं नीम करोली बाबा के 4 नियम |
    भारत ने ट्रॉफी ठुकराई, नकवी बने सबसे बड़े विनर! महिला एशिया कप विवाद का खेल समझिए |
    वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस को गंगाजल से किया शुद्ध, अब इस्तीफा से मारी पलटी   |
    गुजरात के वडोदरा में दादी-पोती गहरे गड्ढे में गिरी, CCTV फुटेज आया सामने |
    अंबानी इवेंट में पत्नी-बच्चों संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर-हरभजन सिंह, कपूर खानदान की बेटियों का जलवा, छाईं रवीना की लाडली |
    चीनी के दाम में नरमी... 4 दिन से रेट ₹60 के नीचे, पर अगस्त के मुकाबले अब भी महंगी
    Advertisement