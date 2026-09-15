250 करोड़ पार 'हनुमान अंश', श्रीश्री रविशंकर के कदमों में झुके शोभिनव सत्य, लिया आशीर्वाद

फिल्म 'हनुमान अंश' से रातोरात सुर्खियों में आए एक्टर शोभिनव सत्य ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक गुरुदेव श्रीश्री रवि शंकर से मुलाकात की. शोभिनव ने श्रीश्री रवि शंकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया. ये मुलाकात आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में हुई, जहां शोभिनव सत्य ने गुरुदेव के साथ समय बिताया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया.

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क्यों खास है ये मुलाकात?

शोभिनव सत्य ने फिल्म 'हनुमान अंश' में नीम करौली बाबा का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और शोभिनव की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई. ऐसे में आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनकी छवि और मजबूत हुई, जिसके बाद उनका श्रीश्री रवि शंकर जैसे विश्वगुरु से मिलना और भी खास हो गया.

वीडियो में शोभिनव सत्य, श्रीश्री रवि शंकर के सामने झुककर उनके पैर छूते और आशीर्वाद लेते हुए. इस दौरान दोनों के बीच आध्यात्मिक विचारों और जीवन दर्शन पर चर्चा भी हुई. शोभिनव ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की झलक की, जो हर किसी के दिल तक जा पहुंचीं. लोग शोभिनव के इस जेस्चर की सराहना कर रहे हैं.

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दिलचस्प बात ये है कि शोभिनव सत्य मूल रूप से इस फिल्म में बतौर एक्टर नहीं, बल्कि डायरेक्शन टीम का हिस्सा थे. लेकिन जब लीड एक्टर की जरूरत पड़ी, तो उन्हें बाबा का किरदार मिला और वो रातोरात स्टार बन गए. शोभिनव ने खुद बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान गांव के लोग उन्हें सच में बाबा समझने लगे थे और आशीर्वाद मांगने लगते थे.

शोभिनव ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने जानबूझकर इनमें से कुछ भी नहीं किया था, लेकिन सब कुछ अपने आप होता चला गया. यहां तक कि जब लोग मुझसे आशीर्वाद मांगने लगे तो मैं उन्हें आशीर्वाद भी देने लगा.

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