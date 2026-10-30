Makki Atta Halwa Recipe: मक्के की रोटी बहुत खा ली, अब बनाएं इसका टेस्टी हलवा, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
Makki Atta Halwa Recipe: सर्दियों में मक्के की रोटी तो आपने कई बार खाई होगी लेकिन क्या कभी मक्की के आटे का हलवा ट्राई किया है. घी, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से तैयार यह हलवा स्वाद में लाजवाब लगता है. आज हम आपको इस टेस्टी हलवा को घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
Advertisement
X
सर्दियों में घर पर बनाएं मक्की के आटे का हलवा (Photo- ITG)
Makki Atta Halwa Recipe: सर्दियों में कुछ मीठा और गरमागरम खाने का मन हो तो मक्के के आटे का हलवा बना सकते हैं. आमतौर पर मक्के के आटे से रोटी बनाई जाती है लेकिन इससे टेस्टी हलवा भी तैयार किया जाता है. घी, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से बना यह हलवा खाने में जितना टेस्टी है बनाने में उतना ही आसान है. इसे आप मीठे की क्रेविंग होने पर या किसी खास मौके पर तैयार कर सकते हैं.
अगर आप भी हर बार सूजी या बेसन का हलवा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो मक्के के आटे का हलवा बना सकते हैं. आइए जानते हैं मक्की के आटे का हलवा बनाने की आसान रेसिपी.