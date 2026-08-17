Kathiyawadi Dahi Pyaz ki Sabzi Recipe: 10 मिनट में घर पर बनाएं काठियावाड़ी स्टाइल दही-प्याज की सब्जी, स्वाद में लाजवाब, बनाने में आसान
फ्रिज में कोई सब्जी ना हो ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर लंच और डिनर में क्या बनाएं. ऐसे में आप काठियावाड़ी दही प्याज की सब्जी बना सकते हैं, जिसे बनाने में भी समय नहीं लगता है. इसके साथ ही वो रोटी और चावल दोनों के साथ ही खाने में अच्छी लगती है. जानें आसान रेसिपी.
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प्याज में दही डालकर सब्जी बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
Kathiyawadi Dahi Pyaz ki Sabzi Recipe: उमस भरे मौसम में एक तो घंटों रसोई में खड़े होकर खाना पकाने का मन नहीं करता है. कई बार खाना बनाने जाओ और फ्रिज में कोई सब्जी ना हो तो दिमाग खराब हो जाता है कि क्या बनाएं.ऐसे में आप गुजरात के पास काठियावाड़ इलाके की एक सबसे आसान और लाजवाब दही-प्याज की सब्जी बना सकते हैं.
इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब्जी को आप रोटी हो या चावल सबके साथ खा सकते हैं. घर के मसालों से बनने वाली यह काठियावाड़ी दही-प्याज की सब्जी का कोई तोड़ नहीं है और इसे खाने से ठंडक भी मिलती है. हल्की, पौष्टिक और पेट के लिए आरामदायक होने की वजह से राजस्थान और गुजरात में इसको बहुत खाया जाता है.
शेफ हरपाल सिंह ने काठियावाड़ी स्टाइल में दही-प्याज की सब्जी की रेसिपी शेयर की है,जिससे आप आसानी से स्टेप बॉय स्टेप अपने घर भी बना पाएंगे.
सबसे पहले मिक्सर जार में लहसुन और लाल मिर्च को पीस लें. जब तक एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करने के लिए रख दीजिए.एक कटोरे में नमक और दही को डालकर अच्छी तरह से मिलाकर साइड में रख लें और हरी धनिया को बारीक काट लें.
तेल गर्म होने पर उस पर हींग, जीरा, राई डालकर फ्राई करें और फिर इसमें कड़ी पत्ता और प्याज डालकर हल्का-सा भून लें. प्याज को हल्का गुलाबी होने के बाद इसमें लहसुन और लाल मिर्च की चटनी मिला देंगे.
फिर इसमें धनिया पाउडर, हल्दी और चाट मसाला डालकर इसको भून लेंगे. स्लो फ्लेम पर इसको पकने दें. इतनी देर में आप दो प्याज लें और उनको मोटा-मोटा काटकर इस मसाले में तीन से चार मिनट तक भून लें.
उसके बाद आप इस प्याज वाले तड़के को दही में डालकर अच्छी तरह मिला देंगे. आखिर में इसके ऊपर आप हरा धनिया डालकर गार्निश कर दें.
इस तरीके से करें सर्व
दही हमेशा फ्रेश और हल्का खट्टा लेना चाहिए, इससे सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है.
दही को गर्म प्याज वाले मसाले में न मिलाएं, मसाले को हमेशा थोड़ी ठंडा करके ही दही में मिलाना चाहिए. वरना दही फट सकती है.