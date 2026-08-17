'सब तलवार चलाएंगे...', ऋषभ पंत और सरफराज खान ने बीच मैदान ये क्या कर दिया? हैरान करने वाला VIDEO आया सामने

गॉल टेस्ट के तीसरे दिन के दूसरे सेशन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने मैच में वापसी की. 90 के स्कोर पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी. लेकिन इसके बाद निरोशन डिकवेला और सोनल दिनुषा ने शतकीय साझेदारी कर टीम को वापस पटरी पर लाने का काम किया.

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भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई बल्लेबाजों के खिलाफ लगातार अपील कर रहे थे. वहीं दूसरी तरफ विकेट के पीछे से एक अलग ही महफिल जमी हुई थी. तीसरे दिन का खेल मैच के रोमांच के साथ-साथ ऋषभ पंत और सरफराज खान की चुटकियों के लिए भी याद रखा जाएगा.

दोनों ने मिलकर भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की जमकर खिंचाई की. पंत और सरफराज के बीच हुई बातचीत का ऑडियो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया. इसके बाद अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है.

पंत-सरफराज ने लिए जडेजा के मजे

दरअसल, मैच में जब मानव सुथार और बाकी भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई टीम के टॉप ऑर्डर को सस्ते में समेट रहे थे. उस समय जडेजा को गेंदबाजी का करने का मौका नहीं मिला था. जडेजा को खाली हाथ देखकर सरफराज खान और ऋषभ पंत की मस्ती शुरू हो गई. सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर मैदान पर आए सरफराज खान और पंत के बीच पुराना याराना है और ये दोनों खिलाड़ी अक्सर मैदान पर इस तरह की चीजें करते नजर आते रहे हैं.

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Ravindra Jadeja is having a ball in Galle! 👏



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पंत ने कहा- सब तलवार चलाएंगे

सरफराज ने जडेजा से मजे हुए कहा कि लंबा गेम है जड्डू भाई... मिल-बांट के खाएंगे! यानी सरफराज का इशारा साफ था कि मैच काफी बचा है और सारे विकेट एक ही गेंदबाज नहीं ले जाएगा, सबको मौका मिलेगा. सरफराज की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि विकेटकीपर ऋषभ पंत कहां पीछे रहने वाले थे. पंत ने जडेजा के मशहूर जश्‍न मनाने के अंदाज को याद करते हुए तुरंत उसमें अपना पंच जोड़ा. पंत बोल पड़े कि और सब तलवार चलाएंगे!

Ravindra Jadeja finds the perfect length, gets it to grip and beat the Lankan skipper all ends up. 🕸️



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क्रिकेट फैन्स इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जडेजा जब भी अर्धशतक, शतक या कोई बड़ा कारनामा करते हैं तो बल्ले से राजपूती तलवारबाजी का पोज देते हैं. पंत का मतलब यही था कि जब सबको विकेट मिलेंगे तो हर कोई जाडेजा की तरह ही तलवार चलाकर जश्न मनाएगा. स्टंप माइक पर हुई बातचीत का वीडियो वायरल होते ही फैन्स भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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