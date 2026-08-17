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राजस्थान: आमेर में बम जैसा संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, इलाके में सनसनी- VIDEO

जयपुर के आमेर इलाके में बमनुमा संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु की जांच शुरू की. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ भी जुट गई.

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मामला वार्ड 148 की ठाकराला का है. (Photo- ITG)
मामला वार्ड 148 की ठाकराला का है. (Photo- ITG)

जयपुर के आमेर इलाके में बम जैसा संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया. मामला वार्ड 148 की ठाकराला की ढाणी का बताया जा रहा है. संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई. घटना की जानकारी मिलने पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश सैनी भी मौके पर पहुंचे.

अविनाश सैनी की सूचना पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वस्तु की जांच शुरू कर दी है. बमनुमा वस्तु मिलने की खबर से आसपास के लोगों में भी चिंता का माहौल बन गया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मौके पर मिली वस्तु आखिर क्या है.

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