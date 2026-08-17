scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ: बुद्धेश्वर में नगर निगम टीम पर हमला, दारोगा का गला दबाया... महिला ने जंजीर से सिर पर किया वार

लखनऊ के बुद्धेश्वर में गोबर और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने पहुंची नगर निगम और पुलिस टीम पर 20-25 लोगों ने हमला कर दिया. आरोपियों ने दारोगा का गला दबाकर सिर पर जंजीर से हमला कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
बुद्धेश्वर में नगर निगम टीम पर हमला. (photo: ITG)
बुद्धेश्वर में नगर निगम टीम पर हमला. (photo: ITG)

लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया गया. बताया जा रहा है कि सार्वजनिक सड़कों और नालियों पर गोबर और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान करीब 20-25 लोगों ने टीम का विरोध करते हुए पुलिस टीम पर हमला कर दिया.

बताया जा रहा है कि हमलावरों पर एक दारोगा का गला दबाकर हत्या की कोशिश किए जाने का आरोप है. वहीं, एक महिला ने लोहे की जंजीर से दारोगा के सिर पर कई वार किए. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरातफरी मच गई. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. मामले में पुलिस ने करीब 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है.

नगर निगम की टीम बुद्धेश्वर इलाके में सार्वजनिक जगहों पर गोबर और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही थी. इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद थी. कार्रवाई शुरू होते ही वहां मौजूद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

देश भर में आए द‍िन जेन अल्फा के छात्र कर रहे जोरदार प्रदर्शन
'बागी' Gen-अल्फा! स्कूल, सड़क, टीचर्स को लेकर गांव-शहर सब उबाल पर!
CM Yogi Adityanath Gen-Z plane
राशन विक्रेताओं को CM योगी देंगे बड़ी सौगात, 90 से बढ़कर ₹125 होगा लाभांश
UP Weather
कल का मौसम: 17 अगस्त को यूपी के इन जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा
एक आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
VIDEO: 3 बोतल पेट्रोल लेकर पहुंचे बदमाश, कैंटीन में छिड़का और लगा दी आग
टीचरों की कमी के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा. (screengrab)
लखनऊ: 'Gen Z' के बाद 'Gen Alfa' का फूटा गुस्सा, टीचरों की कमी पर प्रदर्शन

पुलिस के मुताबिक, हमले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. वहीं, गिरफ्तार की गई दोनों महिलाओं से भी पूछताछ की जा रही है. मामले में सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

बुद्धेश्वर इलाके में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पहले भी टीम के विरोध की घटनाएं सामने आती रही हैं. 2024 में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने नगर निगम की टीम का विरोध किया था और जेसीबी पर पथराव किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    राजस्थान: आमेर में बम जैसा संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, इलाके में सनसनी- VIDEO |
    पत्नी-Ex गर्लफ्रेंड पर खेसारी ने उठाया हाथ, किया जलील? मारपीट के आरोपों पर बोले- नामर्द नहीं हूं |
    'मैं भी दिमागी नक्सल हूं, क्योंकि देशभक्त हूं', बोले अरविंद केजरीवाल |
    ODOP MDA योजना: यूपी के कारीगरों को मिला प्रदर्शनियों तक पहुंचने का सहारा |
    विदेश की इस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है भारतीय छात्रों को 9 लाख रुपये से ज्यादा का स्कॉलरशिप |
    IND vs SL: सुथार की फिरकी में घूम गया श्रीलंका का स्टार बल्लेबाज, पहली बॉल पर काम तमाम! VIDEO |
    पानी में दौड़ रहा था करंट, सड़क पर बने गड्ढे में गिरी मां-बेटी! दोनों की मौत |
    Tata Group Rift: टाटा ग्रुप मतभेद में सरकार की एंट्री! चंद्रशेखरन और नोएल टाटा ने की अलग-अलग मुलाकात |
    सीवर की खुदाई कर रहे थे मजदूर... निकले 95 करोड़ के सोने के सिक्के और ईंटें |
    भूकंप नहीं बारिश से ढहा पुल, ताश के पत्तों की तरह बिखरा, देखें VIDEO
    Advertisement