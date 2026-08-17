पत्नी-Ex गर्लफ्रेंड पर खेसारी ने उठाया हाथ, किया जलील? मारपीट के आरोपों पर बोले- नामर्द नहीं हूं

रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में काजल राघवानी बैक टू बैक धमाकेदार खुलासे कर रही हैं. उन्होंने पर्सनल लाइफ में मिले दुख और दर्द पर बात की. बिना नाम लिए वो शो में कई दफा खेसारी लाल यादव संग रिश्ते की पोल खोल चुकी हैं. उन्होंने बताया था कैसे खेसारी शादीशुदा होकर उनके करवाचौथ का व्रत खुलवाने आते थे. काजल के इन खुलासों पर अब खेसारी ने रिएक्ट किया है.

और पढ़ें

काजल के लिए क्या बोले खेसारी?

रविवार को खेसारी एक इवेंट में शामिल हुए थे. यहां पर पैप्स से बात करते हुए एक्टर ने सभी सवालों के जवाब दिए. खेसारी से पूछा गया कि काजल ने बताया आप उनकी केयर करते थे. उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखते थे. जवाब में खेसारी बोले- मेरे और उनके रिश्ते या फिर मैंने उनके लिए क्या किया है.. या तो वो जानती हैं या मैं, या फिर हमारा भगवान. मैं उनके लिए कभी गलत नहीं बोलता. ना ही मुझे कभी उनके लिए गलत बोलने की जरूरत है. क्योंकि मेरे गलत कहने से वो गलत नहीं हो जाएंगी. उनके गलत कहने से मैं गलत नहीं हो जाऊंगा. आज कुछ भी बोला जा सकता है. लेकिन आने वाले वक्त में वो महिला भी किसी की मां, बहन, दादी, पत्नी या बीवी बनेगी.

Advertisement

खेसारी से पूछा गया क्या उन्होंने कभी काजल पर हाथ उठाया था? जवाब में एक्टर ने कहा- नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता. मैंने तो आज तक अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया. मेरे पत्नी से झगड़े हुए हैं. लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया. हमारे रिश्ते को 20 साल हो गए हैं. मैं औरतों पर हाथ उठाकर साबित नहीं करूंगा कि मैं मर्द हूं. मारने वाला मर्द नहीं होता. वो जाहिल और नामर्द होता है. मैं अपनी औरत का सम्मान करता हूं. मैं हर रिश्ते को सम्मान देता हूं. आप काजल से पूछना क्या मैंने कभी हाथ उठाया है? वो नहीं में जवाब देंगी. मैंने कभी काजल को जलील नहीं किया है.

एक वक्त काजल शादीशुदा एक्टर खेसारी संग रिश्ते में थीं. वे 5 साल तक साथ रहे. लेकिन बाद में उनका रिश्ता टूट गया. ब्रेकअप के बाद काजल ने खेसारी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे. उनका रिश्ता बुरे नोट पर खत्म हुआ था. दोनों के बीच की कड़वाहट आज भी नहीं मिटी है.



---- समाप्त ----