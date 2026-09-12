Vastu Tips: आर्टिफिशियल प्लांट रखते हैं तो 4 गलतियों से बचें, हो सकतें हैं कंगाल!

Vastu Tips: आजकल घर को हरा-भरा और खूबसूरत दिखाने के लिए पौधे लगाना हर किसी को पसंद है. लेकिन जिन लोगों के घर में पर्याप्त धूप या पौधों की देखभाल के लिए समय नहीं होता, वे अक्सर आर्टिफिशियल प्लांट यानी नकली पौधों का सहारा लेते हैं. ये देखने में आकर्षक होते हैं और इन्हें पानी देने या धूप में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती. हालांकि, वास्तु शास्त्र में घर की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों की स्थिति और रखरखाव को भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

और पढ़ें

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर में आर्टिफिशियल प्लांट रखना अपने आप में अशुभ नहीं है. परेशानी तब मानी जाती है जब नकली पौधे लंबे समय तक गंदे, टूटे या खराब हालत में पड़े रहें. इसलिए अगर आप घर में कृत्रिम पौधे रखते हैं तो उनकी जगह, डिजाइन और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. आइए जानते हैं इससे जुड़े जरूरी वास्तु नियम.

क्या घर में नकली पौधे रखना अशुभ है?

वास्तु के अनुसार हर आर्टिफिशियल प्लांट को अशुभ नहीं माना जाता. अच्छी स्थिति में रखा गया साफ-सुथरा नकली पौधा घर की सजावट का हिस्सा हो सकता है. लेकिन धूल से भरे, टूटे या रंग उड़े हुए पौधों को घर में लंबे समय तक रखना ठीक नहीं माना जाता. ऐसी चीजों को नकारात्मकता और ठहराव से जोड़कर देखा जाता है.

इसलिए अगर नकली पौधा पुराना होकर खराब हो चुका है तो उसे बदल देना बेहतर है. केवल सजावट के लिए ऐसी चीजें जमा करके न रखें जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है.

Advertisement

पूजा घर के आसपास न रखें आर्टिफिशियल प्लांट

पूजा घर को घर का पवित्र और शांत स्थान माना जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार यहां प्राकृतिक फूल-पौधे या ताजे फूल रखना ज्यादा बेहतर माना जाता है. पूजा स्थल के आसपास जरूरत से ज्यादा सजावटी सामान रखने से भी बचना चाहिए.

अगर पूजा घर के पास हरियाली रखना चाहते हैं तो ऐसे पौधे चुनें जिनकी नियमित देखभाल की जा सके और जो उस स्थान की स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें.

मुख्य दरवाजे पर रखें तो सफाई जरूरी

घर का मुख्य द्वार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है. अगर आप यहां आर्टिफिशियल प्लांट रखते हैं तो उसकी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. धूल से भरा या टूटा हुआ नकली पौधा मुख्य द्वार की खूबसूरती खराब करने के साथ वास्तु की दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता.

मुख्य द्वार पर बहुत बड़े या रास्ता रोकने वाले पौधे लगाने से भी बचें. प्रवेश स्थान खुला और व्यवस्थित रखना ज्यादा अच्छा है.

बेडरूम में ज्यादा नकली पौधे न लगाएं

बेडरूम आराम और सुकून के लिए होता है. इसलिए यहां जरूरत से ज्यादा सजावट करने की बजाय हल्का और व्यवस्थित माहौल रखना बेहतर माना जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार बेडरूम में बहुत अधिक आर्टिफिशियल पौधे रखने से बचना चाहिए. खासकर बेहद गहरे रंग और भारी डिजाइन वाले पौधे कमरे को भरा-भरा दिखा सकते हैं.

Advertisement

अगर बेडरूम में नकली पौधा रखना ही है तो छोटा, साधारण और प्राकृतिक दिखने वाला डिजाइन चुना जा सकता है.

कांटेदार डिजाइन वाले नकली पौधों से बचें

आर्टिफिशियल प्लांट खरीदते समय केवल उसकी खूबसूरती न देखें. वास्तु से जुड़ी मान्यताओं में कांटेदार आकृतियों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. इसलिए घर के अंदर बहुत ज्यादा कांटेदार या डरावने डिजाइन वाले नकली पौधों की बजाय हरे पत्तों और प्राकृतिक आकार वाले पौधे बेहतर माने जाते हैं.

धूल जमा होने पर तुरंत करें सफाई

नकली पौधों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी पत्तियों पर धूल जल्दी जमा हो जाती है. असली पौधों की तरह बारिश या पानी से प्राकृतिक सफाई भी नहीं होती. इसलिए इन्हें नियमित रूप से साफ करना जरूरी है.

पत्तियों को मुलायम कपड़े से साफ किया जा सकता है. अगर पौधा बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, उसका रंग फीका पड़ गया है या उसकी पत्तियां टूट गई हैं तो उसे घर में रखने की बजाय हटा देना बेहतर है. वास्तु में साफ-सफाई और व्यवस्थित वातावरण को सकारात्मक माहौल से जोड़कर देखा जाता है.

घर में असली पौधों को दें प्राथमिकता

वास्तु में प्राकृतिक और जीवित पौधों को ज्यादा महत्व दिया जाता है. हरे-भरे पौधे घर में प्राकृतिक हरियाली और ताजगी का एहसास बढ़ाते हैं. तुलसी और मनी प्लांट जैसे पौधों को भी पारंपरिक रूप से सकारात्मकता और समृद्धि से जोड़ा जाता है.

Advertisement

हालांकि हर घर में असली पौधे रखना संभव नहीं होता. ऐसे में आर्टिफिशियल प्लांट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें साफ, व्यवस्थित और अच्छी स्थिति में रखना जरूरी है.

घर में नकली पौधे लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

टूटे या खराब आर्टिफिशियल प्लांट घर में न रखें.

पत्तियों पर धूल जमा न होने दें.

पूजा स्थल के आसपास इनकी अधिकता से बचें.

मुख्य द्वार को पौधों से पूरी तरह न ढकें.

बेडरूम में जरूरत से ज्यादा नकली पौधे न लगाएं.

बहुत ज्यादा कांटेदार या डरावने डिजाइन से बचें.

घर की हर जगह केवल आर्टिफिशियल हरियाली से न भरें.

समय-समय पर पौधों की स्थिति जांचते रहें और खराब होने पर उन्हें बदल दें.

---- समाप्त ----