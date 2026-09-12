scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भीड़ देखकर घबराया मानसिक रूप से बीमार युवक... महिला दोस्त ने ऐसे संभाला

दिल्ली से दोस्त को गुरुग्राम घुमाने आई युवती उस वक्त मुश्किल में पड़ गई, जब फ्रेंड्स कॉलोनी में भीड़ देखकर युवक अचानक घबरा गया. मानसिक रूप से बीमार युवक को असहज होता देख महिला मित्र ने तुरंत उसे संभाला. पुलिस के मुताबिक, युवक का मन बहलाने और मानसिक स्थिति बेहतर रखने के लिए दोनों गुरुग्राम आए थे.

Advertisement
X
मन बहलाने के लिए दोनों गुरुग्राम आए थे.(Photo: Screengrab)
मन बहलाने के लिए दोनों गुरुग्राम आए थे.(Photo: Screengrab)

दिल्ली से गुरुग्राम घूमने आए एक युवक की शनिवार को सिविल लाइन स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में अचानक तबीयत बिगड़ गई. युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है. आसपास मौजूद लोगों की भीड़ देखकर वह घबरा गया और असहज होकर बदहवास स्थिति में पहुंच गया. माहौल को बिगड़ता देख उसके साथ मौजूद महिला मित्र ने तुरंत उसे संभाल लिया.

युवक की हालत देखकर युवती ने बिना घबराए उसे सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की. उसने दोस्त को भीड़ से अलग किया और शांत माहौल देने का प्रयास किया. उसकी सूझबूझ से युवक धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की नजर भी इस घटना पर बनी रही.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में दिनदहाड़े फायरिंग, बसई रोड पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावर फरार

सम्बंधित ख़बरें

Haryana IAS D Suresh
रिटायरमेंट में बचे थे सिर्फ 5 दिन, IAS पर करोड़ों के घोटाले के आरोप में FIR
Gurugram Shooting & Murder
गुरुग्राम में दिनदहाड़े फायरिंग, बसई रोड पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या
पार्श्वनाथ के हजारों होमबायर्स को कब मिलेगा घर?
लाखों लेकर भी नहीं दिया घर, पार्श्वनाथ का प्रस्ताव SC ने किया खारिज
Gurugram Metropolitan Development Authority automatic challan system
गुरुग्राम में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, कटेगा ऑटोमैटिक चालान
2 शादीशुदा सहेलियां... 4 बच्चे, 9 लाख गहने लेकर फरार. (Photo: Representational)
'मेरी बाबू' चैट से खुला राज... दो शादीशुदा सहेलियां पतियों को छोड़ फरार

भीड़ देखकर घबराया युवक

पुलिस के अनुसार, युवक की मानसिक स्थिति ठीक करने और उसका मन बहलाने के उद्देश्य से ही युवती अपने दोस्त को दिल्ली से गुरुग्राम लेकर आई थी. दोनों दोस्त गुरुग्राम घूमने पहुंचे थे, लेकिन फ्रेंड्स कॉलोनी में अचानक भीड़ देखकर युवक घबरा गया. युवती के समय रहते स्थिति संभाल लेने से मामला शांत रहा और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, युवक के व्यवहार की वजह उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ी थी. अचानक जुटी भीड़ ने उसकी परेशानी बढ़ा दी. ऐसे में महिला मित्र ने धैर्य दिखाते हुए उसे संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया. घटना के बाद मौके पर किसी तरह का विवाद या अनहोनी नहीं हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आनंद कुमार के बेटों पर मायावती का बड़ा फैसला, BSP में नहीं मिलेगी जगह |
    राष्ट्रपति के पास खड़े ADC की नजर क्या-क्या देखती है? ऋषभ सांब्याल ने बताया |
    अमीषा पटेल की मां के घर में चोरी, हीरे जड़े लाखों के कंगन चोरी, 40 साल की नौकरानी गिरफ्तार |
    कहां गई पूरी बीच? समंदर की लहरों ने बदला कैलिफोर्निया का तट, अल-नीनो का असर |
    दिल्ली में झमाझम बारिश से बदला मौसम, लोगों को मिली गर्मी से राहत |
    गोरखपुर में 370 सिलेंडरों से लदे ट्रक में लगी भीषण आग |
    Vastu Tips: आर्टिफिशियल प्लांट रखते हैं तो 4 गलतियों से बचें, हो सकतें हैं कंगाल! |
    8th Pay Commission: सीधे ₹51000 बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, अगर सरकार ने मानी ये डिमांड... तो पेंशनर्स की भी मौज |
    भारत में BRICS समिट के बीच PM मोदी ने नेतन्याहू को किया याद, नए साल की दी बधाई |
    नेपाल ने कटाया एशिया कप 2027 का टिकट, फाइनल में पस्त हुआ UAE, आसिफ शेख बने जीत के हीरो
    Advertisement