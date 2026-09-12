भीड़ देखकर घबराया मानसिक रूप से बीमार युवक... महिला दोस्त ने ऐसे संभाला

दिल्ली से गुरुग्राम घूमने आए एक युवक की शनिवार को सिविल लाइन स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में अचानक तबीयत बिगड़ गई. युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है. आसपास मौजूद लोगों की भीड़ देखकर वह घबरा गया और असहज होकर बदहवास स्थिति में पहुंच गया. माहौल को बिगड़ता देख उसके साथ मौजूद महिला मित्र ने तुरंत उसे संभाल लिया.

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युवक की हालत देखकर युवती ने बिना घबराए उसे सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की. उसने दोस्त को भीड़ से अलग किया और शांत माहौल देने का प्रयास किया. उसकी सूझबूझ से युवक धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की नजर भी इस घटना पर बनी रही.

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भीड़ देखकर घबराया युवक

पुलिस के अनुसार, युवक की मानसिक स्थिति ठीक करने और उसका मन बहलाने के उद्देश्य से ही युवती अपने दोस्त को दिल्ली से गुरुग्राम लेकर आई थी. दोनों दोस्त गुरुग्राम घूमने पहुंचे थे, लेकिन फ्रेंड्स कॉलोनी में अचानक भीड़ देखकर युवक घबरा गया. युवती के समय रहते स्थिति संभाल लेने से मामला शांत रहा और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई.

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पुलिस के मुताबिक, युवक के व्यवहार की वजह उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ी थी. अचानक जुटी भीड़ ने उसकी परेशानी बढ़ा दी. ऐसे में महिला मित्र ने धैर्य दिखाते हुए उसे संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया. घटना के बाद मौके पर किसी तरह का विवाद या अनहोनी नहीं हुई.

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