स्कूल में टीचर निशात फातिमा की गोली मारकर हत्या, इस बात से नाराज था प्रेमी सऊद... इसलिए दिया वारदात को अंजाम

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्कूल के अंदर महिला टीचर की हत्या और आरोपी की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि सऊद अंसारी नाम का युवक स्कूल में तमंचा लेकर पहुंचा और महिला टीचर निशात फातिमा को गोली मार दी. इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली. अब पता चला है कि निशात और सऊद दोनों करीब 11 साल से एक दूसरे को जानते थे. स्कूल में साथ पढ़ते थे.

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11 साल पहले लखीमपुर आया था परिवार

जानकारी के मुताबिक, सम्पूर्णानगर थाना क्षेत्र के सुमेरनगर गांव के रहने वाले सैय्यद इलियास फिलहाल सऊदी अरब में नौकरी करते हैं. करीब 11 साल पहले वह अपनी पत्नी, बेटी निशात फातिमा और दो बेटों शादाब अख्तर व अयान अख्तर के साथ लखीमपुर आए थे. यहां उन्होंने आरोपी सऊद अहमद के पिता कय्यूम का मकान किराए पर लिया था. इसी दौरान दोनों परिवारों के बीच जान-पहचान हुई और निशात फातिमा तथा सऊद एक-दूसरे के संपर्क में आए.

एक ही स्कूल में पढ़े, वहीं हुआ प्यार

बताया जाता है कि निशात फातिमा और सऊद अंसारी ने चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में साथ पढ़ाई की थी. दोनों ने इसी स्कूल से इंटर की परीक्षा पास की थी. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे और बाद में दोनों अलग-अलग डिग्री कॉलेजों में पढ़ने चले गए. करीब एक साल पहले निशात फातिमा को शहर के चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में ही शिक्षक की नौकरी मिल गई थी.

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शादी तय होने से नाराज था आरोपी

सूत्रों के मुताबिक, स्कूल में नौकरी लगने के बाद निशात फातिमा ने सऊद अंसारी से बातचीत कम कर दी थी. इसी बीच निशात फातिमा की शादी कहीं और तय होने की बात सामने आई. बताया जा रहा है कि इस बात से सऊद अंसारी नाराज था. आरोप है कि इसी नाराजगी के चलते वह महिला टीचर की हत्या करने के इरादे से स्कूल पहुंचा था.

बैग में लेकर गया था तमंचा

बताया जा रहा है कि वारदात कल सुबह करीब 11 बजे हुई. आरोप के मुताबिक, सऊद अंसारी बैग में तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा और निशात फातिमा को निशाना बनाया. उसने क्लासरूम के सामने महिला टीचर को गोली मार दी. इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

CCTV में घसीटकर ले जाता दिखा आरोपी

इस वारदात से पहले का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में सऊद अंसारी महिला टीचर निशात फातिमा को पकड़कर घसीटते हुए स्कूल की पहली मंजिल की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है. वीडियो में आरोपी टीचर को जबरन अपने साथ ले जाता नजर आता है. पुलिस अब CCTV फुटेज और दूसरे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना से पहले और वारदात के दौरान की पूरी गतिविधियों को समझने की कोशिश कर रही है.

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गोली की आवाज से मची अफरा-तफरी

गोली चलने की आवाज सुनते ही स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. अचानक हुई इस वारदात से स्कूल में मौजूद बच्चे खौफजदा हो गए और स्टाफ भी घबरा गया. कुछ देर के लिए स्कूल परिसर में दहशत का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की.

पुलिस के सामने अब इस वारदात से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने की चुनौती है. आरोपी स्कूल के अंदर कैसे पहुंचा, उसके पास हथियार कैसे आया और घटना से पहले दोनों के बीच क्या हुआ, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. CCTV फुटेज को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है. पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है.

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