Chilli Garlic Laccha Paratha Recipe: घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा चिली गार्लिक लच्छा पराठा, चटनी रायता के साथ लगेगा लाजवाब

Chilli Garlic Laccha Paratha Recipe: पराठे तो आपने कई खाए होंगे लेकिन जो स्वाद लच्छा पराठा का होता है वो शायद ही किसी अन्य पराठे के होते हैं. यह पराठा अपनी कुरकुरी लेयर्स और स्वाद की वजह से काफी पसंद किया जाता है. आज हम आपको चिली गार्लिक लच्छा पराठा घर पर बनाने का आसान तरीका बताएंगे. यह पराठा मसालेदार, क्रिस्पी और गार्लिकी स्वाद से भरपूर होता है, जिसे आप दही, अचार या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर चिली गार्लिक लच्छा पराठा बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और इसे बनाने का आसान तरीका क्या है.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

चिली गार्लिक लच्छा पराठा के लिए

1/2 कप गेहूं का आटा

1/2 कप मैदा

¾ छोटी चम्मच नमक

1 बड़ा चम्मच सॉफ्ट बटर

1 बड़ा चम्मच पिघला हुआ बटर

डस्टिंग के लिए थोड़ा गेहूं का आटा

½ छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स

1 बड़ा चम्मच लहसुन, पतला कटा हुआ

थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ

सेंकने के लिए तेल

जरूरत के अनुसार पानी

चटनी रायता के लिए

½ कप पुदीना पत्ती

डेढ़ कप हरा धनिया

2 हरी मिर्च

अदरक का छोटा सा टुकड़ा

स्वादानुसार नमक

2 छोटी चम्मच चाट मसाला

½ छोटी चम्मच काला नमक

1 छोटी चम्मच भुना जीरा

1 छोटा नींबू

2 कप दही

चिली गार्लिक लच्छा पराठा कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा और मैदा लें. इसमें नमक और सॉफ्ट बटर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे पर थोड़ा तेल लगाकर इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद आटे की बड़ी लोइयां बना लें और इन्हें दोबारा लगभग 10 मिनट के लिए रख दें. अब एक लोई लें और इसे पतला बेल लें. इसके ऊपर पिघला हुआ बटर लगाएं. फिर कटा हुआ लहसुन, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, थोड़ा नमक और सूखा आटा छिड़कें. अब बेले हुए पराठे को फोल्ड करके आयताकार आकार दें. इसे दो हिस्सों में काटकर एक हिस्से को दूसरे के ऊपर रखें और हल्का ट्विस्ट करते हुए लच्छा बना लें. अब इसे थोड़ा सूखा आटा लगाकर दोबारा बेलें. तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल डालें. अब पराठे को तवे पर डालकर दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेंकें. इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें.

ऐसे बनाएं चटनी रायता

चटनी रायता बनाने के लिए मिक्सर में पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा और दही डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें. स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं.

तैयार चटनी रायते को चिली गार्लिक लच्छा पराठे के साथ सर्व करें. इसका मसालेदार और गार्लिकी स्वाद खाने को और भी टेस्टी बना देगा.

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