चाइल्ड पोर्न केस में अमेरिका ने ब्रिटिश डिप्लोमेट को घर से उठाया, लंदन में बवाल

लंदन स्थित अमेरिकी दूतावास से जुड़े एक मामले ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विवाद खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी दूतावास में तैनात एक राजनयिक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (चाइल्ड पोर्न) मिलने का आरोप लगा है. इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया और कथित तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों को पहले जानकारी दिए बिना उसे अमेरिका ले गए.

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रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अमेरिका में रह रहे राजनयिक के भाई से जुड़ी एक जांच के दौरान सामने आया. जांच आगे बढ़ने पर अमेरिकी अधिकारियों को राजनयिक के डिवाइस में कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री मिली. इसके बाद अगस्त के आखिर में अमेरिकी मरीन ने लंदन स्थित उसके घर पर कार्रवाई की. कार्रवाई के बाद राजनयिक को अरेस्ट कर ब्रिटेन से बाहर ले जाया गया.

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सैन्य विमान से अमेरिका ले जाने का दावा

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 24 अगस्त को बोइंग 747 विमान शिकागो से ग्लॉस्टरशायर स्थित रॉयल एयर फोर्स बेस पहुंचा था. इस इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है. अगले दिन विमान अमेरिका लौट गया और डेलावेयर के डोवर एयर फोर्स बेस पर उतरा.

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ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद बेन ओबेस-जेक्टि ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि ब्रिटेन की जमीन पर अमेरिकी मरीन ने कार्रवाई कैसे की और आरोपी को अमेरिकी सैन्य संसाधनों के जरिए देश से बाहर क्यों ले जाया गया.

ब्रिटेन ने कानून के पालन की बात कही

पूरी कार्रवाई की जानकारी ब्रिटिश पुलिस और अधिकारियों को कथित तौर पर राजनयिक के ब्रिटेन से निकलने के बाद मिली. इसके बाद इस मामले को लेकर ब्रिटेन में सवाल उठने लगे हैं.

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ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन में मौजूद विदेशी राजनयिकों से ब्रिटिश कानूनों का पालन करने की उम्मीद की जाती है. हालांकि, जांच जारी होने का हवाला देते हुए उन्होंने मामले पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया. वहीं, अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसे अपने यहां तैनात एक व्यक्ति से जुड़े आरोपों की जानकारी है. दूतावास के मुताबिक, अमेरिकी कर्मचारियों से उच्च स्तर के आचरण की उम्मीद की जाती है.

अमेरिकी राजनयिक सूत्रों ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि अधिकारियों ने मामले में तेजी से कदम उठाया, ताकि राजनयिक प्रक्रिया के चलते होने वाली लंबी देरी से बचा जा सके.

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