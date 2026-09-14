पत्नी के हत्यारे पति रामानुज की भी हुई मौत, मर्डर के बाद फ्रिज में रखा था सिर

गुवाहाटी में पत्नी की हत्या के बाद सिर काट फ्रिज में रखने वाले और डेडबॉडी को कुत्ते को खिलाने का प्लान बनाने वाले आरोपी रामानुज गोस्वामी की भी मौत हो गई. पुलिस उसे ब्लड टेस्ट के लिए ले जा रही थी, तभी वह कथित तौर पर नरकासुर पहाड़ियों से कूद गया. यह घटना 14 सितंबर को तड़के करीब 3 बजे हुई, जब गोस्वामी को हाटीगांव से काहिलिपारा होते हुए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) ले जाया जा रहा था.

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हिरासत से भागने की कोशिश में गई जान

पुलिस के मुताबिक गोस्वामी ने हिरासत से भागने की कोशिश में पहाड़ी से छलांग लगा दी. पुलिस ने साफ किया कि उसे गोली नहीं मारी गई थी और गिरने से उसे जानलेवा चोटें आईं. बाद में उसका शव बरामद कर आगे की कार्रवाई के लिए GMCH के मुर्दाघर ले जाया गया. गोस्वामी को गुवाहाटी के बशिष्ठपुर इलाके में अपने घर पर अपनी पत्नी रिया तालुकदार की कथित हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस को शक है कि पति-पत्नी के बीच झगड़े के बाद रिया की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि यह झगड़ा गोस्वामी के इस शक की वजह से हुआ था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था. रिया के परिवार वालों के पुलिस को सूचना देने के बाद अंजलि गृह के एक फ्लैट की तीसरी मंजिल से उसका शव बरामद किया गया. हाटीगांव पुलिस स्टेशन के अधिकारी घर पहुंचे और जांच शुरू की.

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पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे. निवासियों ने यह भी कहा कि शनिवार को फ्लैट से शोर-शराबे की आवाज़ें आ रही थीं और उसके बाद किसी महिला के रोने जैसी आवाज़ सुनाई दी. निवासियों के मुताबिक, शोर-शराबे के दौरान सिर्फ़ गोस्वामी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वह उस समय डरा हुआ और परेशान लग रहा था.

6 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी

रिया और गोस्वामी की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी और वे अपार्टमेंट में साथ रह रहे थे. उबर ड्राइवर के तौर पर काम करने वाला गोस्वामी मूल रूप से गौरीपुर का रहने वाला था. बताया जाता है कि यह अपार्टमेंट गोस्वामी के पिता की ज़मीन पर बनाया गया था. बाद में ज़मीन एक बिल्डर को बेच दी गई, जिसके बाद समझौते के तहत उसके पिता को एक घर दिया गया.

नूनमती की रहने वाली रिया फैंसी बाज़ार इलाके के AC मार्केट में एक बुटीक में काम करती थी. बताया जाता है कि उसके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका था और परिवार में उसका भाई है. फिलहाल हिरासत में गोस्वामी की मौत के हालात की पुलिस जांच कर रही है.

(पूर्णा बिकास बोरा)

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