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Easiest And Fastest Trick To Cut Ladyfinger: एक-एक भिंडी काटने का झंझट खत्म! मिनटों में कटेंगी ढेर सारी भिंडी, जानें आसान ट्रिक

Easiest And Fastest Trick To Cut Ladyfinger: भिंडी को एक-एक करके काटने में आलस आता है तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको एक साथ ढेर सारी भिंडी काटने की आसान ट्रिक बताने वाले हैं. इस ट्रिक में रबरबैंड की मदद से आप10-12 भिंडियों को एक साथ बांधकर मिनटों में काट सकते हैं. ये ट्रिक घंटों का काम झटपट निपटाने में मदद करती है.

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भिंडी काटने के लिए रबर बैंड वाली ट्रिक काम आ सकती है. (Photo: ITG)
भिंडी काटने के लिए रबर बैंड वाली ट्रिक काम आ सकती है. (Photo: ITG)

Easiest And Fastest Trick To Cut Ladyfinger: भिंडी की सब्जी खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती है, उसे बनाने से पहले काटना उतना ही झंझट वाला काम लगता है. खासकर जब एक-एक भिंडी उठाकर उसके आगे-पीछे के हिस्से काटने पड़ें. कई लोगों को तो भिंडी काटने का नाम सुनते ही आलस आने लगता है. इसी वजह से कई बार लोग भिंडी बनाना टाल देते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो आज हम आपको भिंडी काटने के झंझटभरे काम को आसान बनाने का एक सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं.

इस तरीके से भिंडी काटने के लिए आपको किसी महंगे गैजेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इसके लिए आपको सिर्फ एक रबरबैंड लेना होगा. इसकी मदद से आप कई भिंडियों को एक साथ पकड़कर मिनटों में काट सकते हैं. चलिए जानते हैं ये ट्रिक क्या है और कैसे भिंडी काटने के काम को मिनटों में करने में मददगार साबित हो सकती है.

10-12 भिंडियों को साथ में लगाएं रबरबैंड
इस हैक को आजमाने के लिए सबसे पहले करीब 10 से 12 भिंडियां लें और उन्हें एक साथ इकट्ठा कर लें. अब सभी भिंडियों को एक गुच्छे की तरह पकड़कर उनके डंठल वाले हिस्से की तरफ एक रबरबैंड लगा दें. रबरबैंड लगते ही सारी भिंडियां एक साथ बंध जाएंगी और काटते समय इधर-उधर नहीं खिसकेंगी.

चॉपिंग बोर्ड पर रखें और झटपट काटें
अब रबरबैंड से बंधी भिंडियों के गुच्छे को चॉपिंग बोर्ड पर रखें. इसके बाद चाकू से भिंडियों को काटना शुरू करें. चूंकि सभी भिंडियां एक साथ बंधी हुई हैं, इसलिए आपको उन्हें एक-एक करके पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक साथ कई भिंडियां आसानी से कटती जाएंगी और आपका काफी समय बच जाएगा.

घंटों का काम मिनटों में होगा पूरा
इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक-एक भिंडी उठाकर अलग-अलग काटने की मेहनत खत्म हो जाती है. यानी जिस काम में आपको आलस आता था, वही काम अब काफी तेजी से निपट सकता है. अगर अगली बार भिंडी की सब्जी बनाने का मन हो और उसे काटने में आलस आ रहा हो, तो एक रबरबैंड का ये आसान जुगाड़ जरूर आजमाकर देखें.

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