Viral Jokes: लड़की वालों ने कहा- हमें लड़का पसंद नहीं, जवाब जानकर नहीं रुकेगी हंसी!

>लड़की वाले- हमें लड़का पसंद नहीं..
लड़के वाले दुखी मन से- क्या बताएं भाईसाहब.. पसंद तो हमें भी नहीं है अब क्या करें घर से निकाल दें?
>मालिक- तुमने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी?
राम- परेशानी के कारण
मालिक- कैसी परेशानी थी तुम्हें?
राम- मुझे नहीं, वे लोग मुझसे परेशान हो गए थे...
>सोनू- दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है?
मोनू- घरवाली
सोनू- मतलब?
मोनू- और क्या, हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है.
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>एक गांव में किसी बुजुर्ग के मर जाने से स्कूल में छुट्टी हो गयी.
स्कूल से आते वक्त बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा तो
एक बोला- देखो दो छुट्टी आ रही हैं.
>पहला कैदी- तुम जेल में केसे आये ?
दूसरा- छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में.
पहला- लेकिन ऐसा नहीं हो सकता.
दूसरा- अरे भाई ऐसा ही था, लेकिन रस्सी के सिरे पर भैस भी बंधी हुई थी.
>सुबह-सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली- अजी सुनते हो?
पति- बोलो! क्या हुआ?
पत्नी - मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरों का हार लेकर आए हो.
पति- ठीक है, तो वापस सो जाओ और पहन लों.
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)