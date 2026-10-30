दिल्ली में आज दो मॉक पार्लियामेंट, खड़गे के घर विपक्षी दलों की बैठक तो NDMC सेंटर में जुटेंगे नागरिक

दिल्ली में आज मॉक पार्लियामेंट के दो अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन दोनों कार्यक्रमों में अलग-अलग वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे. पहला कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगा. इसमें विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे. दूसरा कार्यक्रम NDMC कन्वेंशन सेंटर में होगा. इसे 'Citizens for Democracy' नाम दिया गया है. इसमें वकील, छात्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट और युवा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे.

और पढ़ें

दोनों कार्यक्रमों का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब लोकतंत्र और संसद की भूमिका को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. मॉक पार्लियामेंट के जरिए संसद की कार्यवाही, बहस और चर्चा की प्रक्रिया को समझने का मौका मिलता है. इसमें प्रतिभागी अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं. वे सवाल उठाते हैं और दूसरे पक्ष की दलीलों का जवाब देते हैं.

खड़गे के घर पर विपक्षी नेताओं की मॉक पार्लियामेंट

पहला कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आयोजित होगा. इसमें विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर मॉक पार्लियामेंट में हिस्सा लेंगे. इसमें संसद की कार्यवाही की तर्ज पर चर्चा की जाएगी. नेता अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं. साथ ही, संसदीय व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों पर भी बात हो सकती है.

Advertisement

#WATCH | Delhi | On the INDIA bloc's proposed public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, CPI-M MP John Brittas says, "Public impeachment is a major step to remove Ganesh Kumar from the post of the CEC. I sincerely feel that he should see the writing on the wall and put in his papers immediately. This public impeachment is to reclaim the credibility of the constitutional institutions, to restore democracy, to make sure that people have trust in the system..." On INDIA bloc's mega rally on Nov 1, he says, "The government has become so paranoid. The panic button has been pressed. Police and central forces have been deployed. More or less the borders have been sealed. Bus operators have been pressurized. Train services are being cancelled. People are not issued even the tickets. This is like a martial law clamped on India. Whatever may be the consequences and the steps they take, let us make it abundantly clear that 10 lakh people will converge in New Delhi. That will be a historic episode to ensure that India remains a democratic nation..." — ANI (@ANI) October 30, 2026

दरअसल, मॉक पार्लियामेंट का एक अहम हिस्सा चर्चा और बहस होता है. इसमें किसी मुद्दे को अलग-अलग नजरिए से देखा जाता है. प्रतिभागी अपनी बात रखते हैं और दूसरे पक्ष के विचारों को सुनते हैं. खड़गे के घर होने वाले इस कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं की भागीदारी रहेगी.

NDMC सेंटर में 'Citizens for Democracy' का आयोजन

दूसरा कार्यक्रम NDMC कन्वेंशन सेंटर में होगा. इसका नाम 'Citizens for Democracy' रखा गया है. इस कार्यक्रम में सिर्फ राजनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि समाज के अलग-अलग वर्गों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे. इसमें वकील, छात्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट और युवा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे.

इन सभी वर्गों के लोग अपने-अपने अनुभव और नजरिए के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे. वकील कानूनी और संवैधानिक मुद्दों को समझते हैं. छात्र शिक्षा और युवाओं से जुड़े सवाल उठाते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्थिक मामलों की समझ रखते हैं. वहीं, युवा कार्यकर्ता सामाजिक और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं.

यह भी पढ़ें: INDIA ब्लॉक की महारैली को CJP का समर्थन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

दिल्ली में होने वाले इन दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की पृष्ठभूमि अलग है. खड़गे के घर होने वाली मॉक पार्लियामेंट में विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे. वहीं, NDMC कन्वेंशन सेंटर में होने वाले 'Citizens for Democracy' कार्यक्रम में वकील, छात्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट और युवा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे.

Advertisement

मॉक पार्लियामेंट में संसद की तरह सवाल-जवाब और बहस की प्रक्रिया अपनाई जाती है. इसका उद्देश्य संसदीय कामकाज को समझना और अलग-अलग मुद्दों पर विचार रखना होता है. इन दोनों आयोजनों के जरिए राजनीतिक नेताओं के साथ नागरिकों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी.

---- समाप्त ----