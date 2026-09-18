Old God Poshak Reuse: भगवान की फटी-पुरानी पोशाक न करें फेंकने की भूल, घर में इन 5 शानदार तरीकों से करें रीयूज, पैसों की भी होगी बचत!

Old God Poshak Reuse: भारतीय घरों में मंदिर होना आम बात है, जहां रोजाना सुबह लोग भगवान की पूजा-अर्चना करते हैं. मंदिरों में लोग भगवान की मूर्तियों को सुंदर-सुंदर पोशाक भी पहनाते हैं, खासकर लड्डू गोपाल की पोशाक रोजाना नियम के साथ बदलते हैं. मगर जब पोशाक पुरानी हो जाती है और उसका रंग फीका हो जाता है या वो फट जाती है. तो लोग उनको किसी पेड़ के नीचे रख आते हैं या तो फिर उनको कचरे में ही फेंक देते हैं.

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मगर भगवान की पोशाक को कभी ऐसे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि भगवान को पहनाए जाने वाली पोशाक को पवित्र माना जाता है. ऐसे में उनको ऐसे कचरे में डाल देना बिल्कुल सही नहीं है. भगवान की पुरानी पोशाकों को फेंकने की गलती करने से पहले यह जान लीजिए कि आप घर में ही उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अगली बार उनको फेंकने की गलती भूलकर भी ना करें. आइए आपको लड्डू गोपाल की फटी-पुरानी पोशाक के रीयूज के आसान तरीके बताते हैं.

भगवान की पुरानी पोशाक का इस तरीके से करें दोबारा इस्तेमाल

नया आसन या गद्दी बनाएं

सबसे पहले को भगवान की पुरानी पोशाकों को एक साथ जमा कर लें. उसके बाद कई पुरानी पोशाकों को एक साथ जोड़कर सुंदर-सा आसन बना सकते हैं. भारी गोटे-किनारी की मदद से आप सिंहासन के लिए एक शानदार गद्दी भी बना सकते हैं, जो दिखने में भी अच्छी लगेगी और इसके लिए आपको पैसे भी खर्च नहीं पड़ेंगे.

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छोटे तकिये-बिस्तर बनाएं

कुछ घरों में लड्डू गोपाल को छोटे बच्चे की तरह सुलाया भी जाता है और उनका बिस्तर भी लोग बिछाते हैं. ऐसे में आप उनकी ही पुरानी पोशाक की मदद से उनके लिए नरम-नरम बिस्तर और छोटे-छोटे तकिए भी बना सकते हैं. आप चाहें तो इन कपड़ों की कतरन को ही नए तकिये के अंदर रुई की तरह भर सकते हैं.

झूले और सिंहासन की डेकोरेशन

बाल गोपाल की पोशाक में लगे चमकीले सितारे, लेस या मखमली कपड़ों का इस्तेमाल होता है और जब वो पुरानी हो जाती हैं तो आप इनका इस्तेमाल झूले और सिंहासन की सजावट में भी कर सकते हैं, इससे आपको बाजार से खरीदकर चीजें नहीं लानी पड़ेंगी. पोशाक से हैंगिंग या बॉर्डर आराम से बनाया जा सकता है.

बच्चों के तकिये में भरें

लड्डू गोपाल की पुरानी पोशाक को पवित्रता से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि इनमें पॉजिटिविटी होती है. ऐसे में आप इनका इस्तेमाल घर में छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं. इन पोशाकों को आप अपने बच्चों के तकिए भी भर सकते हैं और नए तकिए बना भी सकते हैं.

भूमि विसर्जन

पोशाकों को कचरे में फेंकने की बजाय आप उनका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं. भूमि विसर्जन यानी भू-समाधि होता है, नदियों को साफ रखने के लिए जल विसर्जन से बचना चाहिए. इसकी बजाय आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने घर के आंगन, गमले या किसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उन पोशाकों को भू-समाधि दे सकते हैं. कुछ ही समय में यह कपड़े मिट्टी में मिलकर विलीन हो जाएंगे और उनकी पवित्रता भी बनी रहेगी.

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