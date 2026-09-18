scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Old God Poshak Reuse: भगवान की फटी-पुरानी पोशाक न करें फेंकने की भूल, घर में इन 5 शानदार तरीकों से करें रीयूज, पैसों की भी होगी बचत!

भारतीय घरों में भगवान की पुरानी या फटी पोशाकों को फेंकना गलत माना जाता है. आप लड्डू गोपाल की पुरानी पोशाकों का अनादर करने के बजाय उन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप भी भगवान की पुरानी पोशाक को फेंक देते हैं तो आज से ही ऐसा करना तुरंत बंद कर दें. आइए आपको इनके रीयूज के शानदार तरीके बताते हैं.

Advertisement
X
लड्डू गोपाल की पोशाक का रीयूज कर सकते हैं. (PHOTO:AI)
लड्डू गोपाल की पोशाक का रीयूज कर सकते हैं. (PHOTO:AI)

Old God Poshak Reuse: भारतीय घरों में मंदिर होना आम बात है, जहां रोजाना सुबह लोग भगवान की पूजा-अर्चना करते हैं. मंदिरों में लोग भगवान की मूर्तियों को सुंदर-सुंदर पोशाक भी पहनाते हैं, खासकर लड्डू गोपाल की पोशाक रोजाना नियम के साथ बदलते हैं. मगर जब पोशाक पुरानी हो जाती है और उसका रंग फीका हो जाता है या वो फट जाती है. तो लोग उनको किसी पेड़ के नीचे रख आते हैं या तो फिर उनको कचरे में ही फेंक देते हैं. 

मगर भगवान की पोशाक को कभी ऐसे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि भगवान को पहनाए जाने वाली पोशाक को पवित्र माना जाता है. ऐसे में उनको ऐसे कचरे में डाल देना बिल्कुल सही नहीं है. भगवान की पुरानी पोशाकों को फेंकने की गलती करने से पहले यह जान लीजिए कि आप घर में ही उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अगली बार उनको फेंकने की गलती भूलकर भी ना करें. आइए आपको लड्डू गोपाल की फटी-पुरानी पोशाक के रीयूज के आसान तरीके बताते हैं.

भगवान की पुरानी पोशाक का इस तरीके से करें दोबारा इस्तेमाल

नया आसन या गद्दी बनाएं

सम्बंधित ख़बरें

Ambani at Lalbaugcha Raja
'जय मंगलमूर्ति', आरती पर भक्ति में डूबीं राधिका अंबानी, VIDEO
Handi Mushroom
चिकन-मटन छोड़िए, साबुत लहसुन डालकर बनाएं टेस्टी हांडी मशरूम
Japanese Cloud Omelette Recipe (Photo: ITG)
नॉर्मल ऑमलेट से हो गए बोर? बनाएं जापानी क्लाउड ऑमलेट, जानें रेसिपी
Kesar Mawa Modak
बाजार की मिठाई छोड़ें, घर में बनाएं मावा केसर वाले उकादिचे मोदक
Mooli Patte ki Bhujia
मूली खाकर कूड़े में ना फेंकें पत्ते, रोटी के साथ बनाएं चटपटी भुजिया

सबसे पहले को भगवान की पुरानी पोशाकों को एक साथ जमा कर लें. उसके बाद कई पुरानी पोशाकों को एक साथ जोड़कर सुंदर-सा आसन बना सकते हैं. भारी गोटे-किनारी की मदद से आप सिंहासन के लिए एक शानदार गद्दी भी बना सकते हैं, जो दिखने में भी अच्छी लगेगी और इसके लिए आपको पैसे भी खर्च नहीं पड़ेंगे.

Advertisement

छोटे तकिये-बिस्तर बनाएं

कुछ घरों में लड्डू गोपाल को छोटे बच्चे की तरह सुलाया भी जाता है और उनका बिस्तर भी लोग बिछाते हैं. ऐसे में आप उनकी ही पुरानी पोशाक की मदद से उनके लिए नरम-नरम बिस्तर और छोटे-छोटे तकिए भी बना सकते हैं. आप चाहें तो इन कपड़ों की कतरन को ही नए तकिये के अंदर रुई की तरह भर सकते हैं.

झूले और सिंहासन की डेकोरेशन

बाल गोपाल की पोशाक में लगे चमकीले सितारे, लेस या मखमली कपड़ों का इस्तेमाल होता है और जब वो पुरानी हो जाती हैं तो आप इनका इस्तेमाल झूले और सिंहासन की सजावट में भी कर सकते हैं, इससे आपको बाजार से खरीदकर चीजें नहीं लानी पड़ेंगी. पोशाक से हैंगिंग या बॉर्डर आराम से बनाया जा सकता है.

बच्चों के तकिये में भरें

लड्डू गोपाल की पुरानी पोशाक को पवित्रता से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि इनमें पॉजिटिविटी होती है. ऐसे में आप इनका इस्तेमाल घर में छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं. इन पोशाकों को आप अपने बच्चों के तकिए भी भर सकते हैं और नए तकिए बना भी सकते हैं. 

भूमि विसर्जन

 पोशाकों को कचरे में फेंकने की बजाय आप उनका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं.  भूमि विसर्जन यानी भू-समाधि होता है, नदियों को साफ रखने के लिए जल विसर्जन से बचना चाहिए. इसकी बजाय आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने घर के आंगन, गमले या किसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उन पोशाकों को भू-समाधि दे सकते हैं. कुछ ही समय में यह कपड़े मिट्टी में मिलकर विलीन हो जाएंगे और उनकी पवित्रता भी बनी रहेगी. 

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन...', ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान |
    अमेरिका का रणनीति में बदलाव, इराक से सैन्य उपकरणों को कर रहा शिफ्ट |
    त्योहारों से पहले कम होगी चीनी की कीमत? सरकार ने स्टॉक लिमिट भी बढ़ाई |
    Budh Gochar 2026: अगले 8 दिन 5 राशियों पर बुध मेहरबान, मिलेगी गुड न्यूज |
    उमर खालिद की फिल्म पर लगा ब्रेक! CBFC के ऐतराज के बाद IIIT में स्क्रीनिंग रद्द, मचा बवाल |
    रोहित शर्मा के बयान ने मचाया गदर, IPL भविष्य और MI से रिश्ते पर बोले हिटमैन |
    चार साल बीते, सवाल बाकी... अंकिता की चौथी बरसी पर देहरादून में तख्तियां लेकर सड़कों पर उमड़ा हुजूम |
    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान धमाका, 15 लोगों की मौत |
    दिल्ली में ट्रैफिक चालान के नियम बदले, अब सीधे कोर्ट नहीं जा सकेंगे वाहन चालक |
    हाथ रगड़े, धनुष-बाण चलाया... हरारे में ट्रेविस हेड का तूफान, शतक जड़कर किया स्पेशल सेलिब्रेशन
    Advertisement