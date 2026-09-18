Budh Gochar 2026: अगले 8 दिन 5 राशियों पर बुध मेहरबान, मिलेगी गुड न्यूज

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार बुध को बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यापार और तार्किक क्षमता का कारक माना जाता है. सितंबर के शुरुआती दिनों में बुध ग्रह ने कन्या राशि में प्रवेश किया था, और वे आगामी 26 सितंबर तक इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं. ज्योतिषीय गणना और जानकारों के अनुसार, अगले 8 दिनों की यह समयावधि कुछ खास राशियों के जीवन पर बेहद सकारात्मक और लाभकारी प्रभाव डालने जा रही है. इस दौरान वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में बंपर मुनाफे के योग मिल रहे हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि अगले 8 दिनों तक किन राशियों पर बुधदेव विशेष रूप से मेहरबान रहने वाले हैं.

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1. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आया है. यदि आपका धन कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपका प्रोफेशनल कद मजबूत होगा. व्यापार से जुड़े लोग नए संपर्क बनाएंगे . अटके हुए प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी. हालांकि, इस दौरान आपको हर कदम पर थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी जाती है.

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर कई मायनों में बेहद फलदायी साबित होने वाला है. आय के नए स्रोत खुलने के प्रबल योग बन रहे हैं. आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी. किए गए हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएगा. नौकरी में प्रमोशन या किसी बेहतरीन जॉब ऑफर की बात पक्की हो सकती है.

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3. कन्या राशि

चूंकि बुध इसी राशि के स्वामी हैं. गोचर भी इसी राशि में हो रहा है, इसलिए कन्या राशि वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल और शानदार है. आपके लिए हर काम आसान होता नजर आएगा. यदि आप लंबे समय से मनपसंद नौकरी की तलाश में थे, तो कोई नया और बेहतरीन अवसर खुद चलकर आपके पास आ सकता है. आपका बढ़ता आत्मविश्वास आपके काम की गुणवत्ता को और बेहतर बनाएगा.

4. तुला राशि

तुला राशि के जातकों को अगले 8 दिनों के भीतर करियर से जुड़ी कोई बहुत ही सुखद खबर मिल सकती है. ऑफिस में उच्च अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. आपके रुके हुए तमाम कार्य तेजी से पटरी पर लौट आएंगे.

5. मकर राशि

बुध के प्रभाव से मकर राशि के जातकों की वित्तीय स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा. हालांकि, काम का थोड़ा अधिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह वर्क प्रेशर आपको कुछ नया और बेहतर सीखने का मौका देगा.



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