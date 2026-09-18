scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

त्योहारों से पहले कम होगी चीनी की कीमत? सरकार ने स्टॉक लिमिट भी बढ़ाई

त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने थोक चीनी उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है. हालांकि 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक केवल TRQ और AAS के तहत आयातित चीनी का होना चाहिए.

Advertisement
X
त्योहारी सीजन से पहले चीनी की स्टॉक लिमिट बढ़ी.(Photo- ITG)
त्योहारी सीजन से पहले चीनी की स्टॉक लिमिट बढ़ी.(Photo- ITG)

त्योहारों में चीनी की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा बढ़ा दी है. अब ऐसे उपभोक्ता 30 दिन की जरूरत के बराबर चीनी का स्टॉक रख सकेंगे. अभी तक यह सीमा 15 दिन थी. डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

यह बदलाव उन थोक उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जो उत्पादन, खपत या अन्य औद्योगिक इस्तेमाल के लिए हर महीने 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक रखने के लिए सरकार ने एक शर्त तय की है. अतिरिक्त स्टॉक केवल टैरिफ रेट कोटा (TRQ) या एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) के तहत आयात की गई चीनी का होना चाहिए.

सरकार ने टैरिफ रेट कोटा के तहत पहले ही 10 लाख टन चीनी के आयात की अनुमति दी है. इसके अलावा AAS के तहत निर्यात के लिए खरीदी गई चीनी की घरेलू बिक्री की भी अनुमति दी गई है. वहीं, खुले बाजार से खरीदी गई चीनी के मामले में स्टॉक की सीमा पहले की तरह 15 दिन की खपत तक ही रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस का 'चीनी पर चर्चा'.(Photo: ITG)
कांग्रेस विधायक ने की 'चीनी पर चर्चा', 40 रुपये किलो बेचकर जताया विरोध
Rice Price Hike
चीनी-प्याज पर राहत, तो अब चावल हुआ महंगा, एक्सपर्ट ने बताईं दो वजह
Modi Govt On Sugar Price Hike
चीनी के दाम में नरमी... 4 दिन से रेट ₹60 के नीचे, पर अब भी महंगी
donald trump opposes ai regulation
'AI से दुनिया को खतरा- नया ढोंग है, पर्दाफाश मैं करूंगा', ट्रंप का बड़ा दावा
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
भारत-चीन के बीच पहली कोर कमांडर स्तर की बैठक, LAC के मुद्दे पर हुई बातचीत

पोर्टल पर जानकारी होगी उपलब्ध

Advertisement

सरकार ने स्टॉक की निगरानी के लिए थोक उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था भी लागू की है. अब उन्हें हर शुक्रवार खाद्य मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर अपने पास मौजूद चीनी के स्टॉक की घोषणा और जानकारी देनी होगी. मंत्रालय के मुताबिक, स्टॉक लिमिट बढ़ाने का फैसला प्रमुख थोक उपभोक्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया. इन उपभोक्ताओं ने त्योहारी सीजन को देखते हुए स्टॉक रखने की सीमा बढ़ाने की मांग की थी. उन्होंने TRQ और AAS के तहत चीनी रखने वाले आयातकों से सीधे खरीद की अनुमति देने का प्रस्ताव भी दिया था, ताकि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए आपूर्ति बनी रहे और घरेलू बाजार पर अतिरिक्त दबाव न पड़े.

सरकार ने क्यों लिया फैसला?

सरकार ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य थोक उपभोक्ताओं की जरूरत और घरेलू चीनी बाजार में स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना है. इससे त्योहारी महीनों में औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को स्टॉक रखने में अधिक सुविधा मिलेगी, जबकि अतिरिक्त स्टॉक आयातित चीनी से आएगा और घरेलू आपूर्ति पर दबाव नहीं पड़ेगा. इस बीच, सरकार ने चीनी की कीमतों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है. केंद्र के मुताबिक, एक्स-मिल चीनी की कीमतों में करीब 25 फीसदी की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर 65 रुपये से घटकर अब 58.50 रुपये तक करीब 10 फीसदी की ही कमी आई है. यानी मिल स्तर पर कीमतों में आई कमी का पूरा फायदा अभी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है.

Advertisement

ISMA, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज और चीनी व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई संयुक्त बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कहा कि मिल स्तर पर कीमतों में आई गिरावट का लाभ आगे पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचा है. सरकार ने थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और व्यापार से जुड़े अन्य पक्षों से कम एक्स-मिल कीमतों का फायदा तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को कहा है.

चीनी के दाम को लेकर अपील

सरकार ने चीनी की पूरी वैल्यू चेन से त्योहारी सीजन के दौरान चीनी और चीनी से बने उत्पादों को किफायती बनाए रखने का आग्रह किया है. विभाग के सचिव ने कहा कि किसान और उपभोक्ता भारत की चीनी नीति के दो आधार हैं. सरकार ने गन्ना किसानों को लाभकारी रिटर्न देने और उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमत सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने के लिए काम किया है.

नई चीनी सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी. इसके साथ किसानों को 365 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ी हुई उचित और लाभकारी कीमत (FRP) मिलेगी. सरकार हर साल FRP बढ़ाती रही है. मंत्रालय ने कहा कि वह चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रखेगा. जरूरत पड़ने पर आगे भी कदम उठाए जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों के लिए भी पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    उमर खालिद की फिल्म पर लगा ब्रेक! CBFC के ऐतराज के बाद IIIT में स्क्रीनिंग रद्द, मचा बवाल |
    रोहित शर्मा के बयान ने मचाया गदर, IPL भविष्य और MI से रिश्ते पर बोले हिटमैन |
    चार साल बीते, सवाल बाकी... अंकिता की चौथी बरसी पर देहरादून में तख्तियां लेकर सड़कों पर उमड़ा हुजूम |
    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान धमाका, 15 लोगों की मौत |
    दिल्ली में ट्रैफिक चालान के नियम बदले, अब सीधे कोर्ट नहीं जा सकेंगे वाहन चालक |
    हाथ रगड़े, धनुष-बाण चलाया... हरारे में ट्रेविस हेड का तूफान, शतक जड़कर किया स्पेशल सेलिब्रेशन |
    सतना में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 बच्चे सुरक्षित निकाले गए |
    iPhone 18 Pro के लिए सूरत से मुंबई आया शख्स, 12 घंटे लाइन में खड़ा रहा, फिर हाथ आया नया फोन |
    चार साल बाद जिंदा मिला 'मृतक', प्रेम प्रसंग छिपाने के लिए रची खुद की हत्या की साजिश |
    नंदीग्राम उपचुनाव में बड़ा मोड़, ममता गुट कांग्रेस प्रत्याशी के साथ
    Advertisement