scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Organize Small Kitchen: छोटी रसोई में सामान रखने की नहीं होगी टेंशन, अपनाएं ये 9 आसान तरीके, हर इंच जगह आएगी काम

छोटी रसोई में दाल, चावल, मसाले और दूसरे सामान को व्यवस्थित रखना मुश्किल लगता है? दशहरा-दीवाली की सफाई के दौरान ये 9 आसान टिप्स अपनाएं. चौकोर डिब्बों, शेल्फ राइजर, दीवार पर हुक और सही स्टोरेज की मदद से कम जगह वाली किचन को भी साफ-सुथरा और व्यवस्थित बना सकते हैं.

Advertisement
X
छोटी रसोई में सामान सही तरीके से रखना चाहिए. (PHOTO:AI)
छोटी रसोई में सामान सही तरीके से रखना चाहिए. (PHOTO:AI)

How to Organize Small Kitchen: दशहरा-दीवाली के दिनों में घर की सफाई का काम शुरू हो जाता है और रसोई की सफाई से ज्यादा सामान को व्यवस्थित रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है. जब रसोई छोटी हो, खासकर भारतीय घरों में दाल, चावल, आटा, मसाले, तेल और तरह-तरह के डिब्बों की वजह से किचन की जगह जल्दी भर जाती है. कई बार जरूरत का सामान सामने रखने के लिए भी पर्याप्त जगह तक नहीं बचती. लेकिन थोड़ी सी समझदारी से छोटी रसोई की हर इंच जगह का सही इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसके लिए आपको महंगे स्टोरेज सामान की जरूरत नहीं है, बस डिब्बों को सही तरीके से जमाने और खाली जगह का इस्तेमाल करने की जरूरत है. सही तरीके से अगर आप अपनी छोटी रसोई में चीजों को रखते हैं तो हर सामान आसानी से सेट हो जाता है और जरूरत के समय पर मिल भी जाता है. आइए आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी रसोई को एकदम व्यवस्थित रख पाए. 

चौकोर डिब्बों में रखें दाल-चावल

सम्बंधित ख़बरें

sabudana halwa
पहली बार साबूदाना का हलवा बना रहे लोग अपनाएं ये ट्रिक, बनेगा दानेदार
Radhika Ambani wore beautiful dress on birthday
न महंगा गाउन, न हेवी मेकअप! बर्थडे पर राधिका ने पहनी इतनी सस्ती ड्रेस
इस तरीके से बनाएं मल्टीग्रेन आटे की रोटियां (Photo- ITG)
गेहूं के आटे में मिलाएं ये 2 चीजें, रोटियां बनेंगी हेल्दी और टेस्टी
मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क (Photo- ITG)
चेहरे ही नहीं, बालों के लिए भी फायदेमंद है मुल्तानी मिट्टी
Suji Aloo Pancake
1 कप सूजी से बनाएं इतना टेस्टी मजेदार नाश्ता, हर कोई पूछेगा रेसिपी

रसोई की अलमारी में गोल डिब्बे देखने में अच्छे लगते हैं और इसलिए ज्यादातर लोग इनको खरीद लेते हैं. मगर इनके बीच में जगह खाली रह जाती है. इसकी जगह चौकोर या आयताकार डिब्बे इस्तेमाल करें. ये एक-दूसरे के साथ आसानी से फिट हो जाते हैं और शेल्फ की जगह भी कम बर्बाद होती है. दाल, चावल, राजमा, छोले और दूसरे अनाज के लिए एक जैसे आकार के डिब्बे रखने से पूरी अलमारी ज्यादा व्यवस्थित दिखाई देती है.

Advertisement

एक शेल्फ में बनाएं दो लेवल 

अगर आपकी किचन कैबिनेट में ऊपर काफी खाली जगह है, तो वहां शेल्फ राइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे एक ही शेल्फ पर दो लेवल बन जाते हैं. ऊपर छोटे डिब्बे और नीचे बड़े डिब्बे रखे जा सकते हैं. इस तरह बिना नई अलमारी लगवाए ही स्टोरेज की जगह बढ़ जाती है.

कैबिनेट के दरवाजे को भी करें इस्तेमाल

अक्सर कैबिनेट के दरवाजे की अंदर वाली जगह खाली रहती है. यहां छोटे रैक या हुक लगाकर मसालों की छोटी डिब्बियां, फॉयल, बटर पेपर या हल्के किचन सामान रखे जा सकते हैं. इससे मैन शेल्फ पर रखे सामान के लिए ज्यादा जगह बच जाती है और वहां पर दूसरा जरूरी सामान सेट कर सकते हैं.

दीवार पर लगाएं हुक

छोटी रसोई में हर चीज को दराज या कैबिनेट में रखना जरूरी नहीं है. कप, करछी, चम्मच और छोटे बास्केट के लिए दीवार पर हुक लगाए जा सकते हैं. यह दिखने में भी सुंदर लगते हैं और खाली दीवार का इस्तेमाल करने से काउंटर और दराज में भी काफी स्पेस मिल जाता है.

हर डिब्बे पर लगाएं लेबल

एक जैसे डिब्बों में दाल, चावल और मसाले रखने के बाद कई बार समझ नहीं आता कि किसमें क्या रखा है. ऐसे में छोटे लेबल काफी काम आते हैं, हर डिब्बे पर सामान का नाम लिख दें. इससे खाना बनाते समय डिब्बे खोलकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किचन भी साफ-सुथरा दिखाई देगा.

Advertisement

रोज इस्तेमाल होने वाला सामान अलग रखें

जो चीजें रोज इस्तेमाल होती हैं, उन्हें बार-बार अलमारी के अंदर रखने के बजाय आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें. जैसे चीनी, नमक, चायपत्ती या रोज की दाल. इसके लिए आसानी से खुलने वाले कंटेनर या डिस्पेंसर रखे जा सकते हैं. इससे हर बार बड़ा डिब्बा खोलने और बंद करने की झंझट कम होती है.

ज्यादा अनाज एक साथ न रखें

अक्सर लोग रसोई में एक साथ सारा अनाज रखने की लगती है, लेकिन अगर आपकी रसोई छोटी है तो जरूरत से ज्यादा राशन जमा करने से बचें. 10 किलो चावल या दाल की बड़ी थैली को फर्श पर रखने के बजाय छोटे एयरटाइट डिब्बों में बांटकर रखें. अनाज को हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर रखें, उनको गैस चूल्हे, ओवन और सीधी धूप के पास नहीं रखना चाहिए. 

पुराने राशन को पहले करें इस्तेमाल

नया राशन लाने के बाद पुराने डिब्बे में ऊपर से नया अनाज डालने की गलती न करें. पहले पुराना अनाज पहले खत्म करें और फिर डिब्बे को साफ करके उसमें नया सामान भरें. इससे पुराना राशन भी समय पर खत्म हो जाएगा और नया अनाज भी पुराने के साथ मिलाने से बर्बाद नहीं होगा.

बारिश में डिब्बे जरूर चेक करें

बारिश के दौरान नमी की वजह से दाल और अनाज में कीड़े या गांठ बनने की समस्या हो सकती है. इसलिए हफ्ते में एक बार डिब्बों को खोलकर देख लें. अगर किसी डिब्बे में नमी, बदबू, गांठ या कीड़े दिखाई दें तो उसे बाकी सामान से अलग कर दें.

Advertisement

छोटी रसोई के लिए सबसे जरूरी नियम

छोटी किचन को व्यवस्थित रखने का सबसे आसान तरीका है कि एक चीज घर में लाएं तो एक पुरानी या गैरजरूरी चीज हटाएं. साथ ही कोशिश करें कि एक ही तरह के डिब्बे इस्तेमाल हों और हर सामान की एक तय जगह हो. इस तरह कम जगह वाली रसोई भी साफ, व्यवस्थित और इस्तेमाल करने में आसान बनाई जा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नहीं हो रही थी अच्छी बिक्री, भारत में बंद हुई ये SUV, अब क्या है कंपनी का प्लान |
    ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, देखें |
    दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर सियासत, यूपी में मतदाता सूची अपडेट, देखें बड़ी खबरें |
    भारत या विदेश, दिपके को कहां मिलेगी कामयाबी? कुंडली में शनि-केतु दे रहे ये संकेत |
    मेरठ: सजा-ए-मौत के बाद रो पड़े रविता और अमरदीप, ऐसे कटी रात |
    पंजाब चुनाव 2027: अमृतसर नॉर्थ की जनता ने बताए अपने अपने मुद्दे |
    कोटा सड़क हादसे में बैतूल के 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, 17 घायल; MP के मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान |
    अमृतसर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या? जानें जनता की राय |
    अखिलेश के 'चवन्नी' वाले बयान पर खतौली के जाट नाराज, देखें क्या कहा |
    'फर्जी सरकार' चला रहे शहबाज शरीफ? पाकिस्तान में विपक्षी नेता ने सेना को भी घेरा
    Advertisement