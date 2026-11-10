How to Organize Kitchen: मिठाई, नमकीन और गिफ्ट बॉक्स ने घेर ली छोटी रसोई? 6 आसान तरीकों से मिनटों में करें सेट

How to Organize Kitchen: दिवाली, गोवर्धन के त्योहार के बाद घर और रसोई पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, जिन्हें देखकर समझ ही नहीं आता है कि सफाई कहां से शुरू करें. त्योहार और मेहमानों के जाने के बाद घर में सफाई और सामान समेटने की बारी आती है. कई दिनों की पूजा-पाठ, मेहमानों की आवाजाही और पकवानों के बाद सबसे ज्यादा बिखरी हुई रसोई नजर आती है. कहीं मिठाई के डिब्बे रखे होते हैं, तो कहीं खुले नमकीन के पैकेट और गिफ्ट हैम्पर्स जगह घेर रहे होते हैं. फ्रिज में भी मिठाइयों और खाने के सामान की भरमार हो जाती है.

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ऐसे में समझ नहीं आता कि बचे हुए पकवानों का क्या करें, मिठाइयों को कैसे रखें और गिफ्ट में मिले डिब्बों को कहां इस्तेमाल करें. अगर आपके घर का किचन भी दिवाली के बाद ऐसा ही नजर आ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों से आप बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी रसोई को दोबारा व्यवस्थित कर सकती हैं.

1. सबसे पहले किचन के सामान को तीन हिस्सों में बांटें

किचन को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले काउंटर पर रखे सामान को अलग-अलग करें. इसके लिए तीन टोकरी या बड़े डिब्बे ले लें, ताकि सामान को सेट करने में ज्यादा समय न लगे.

बांटने वाली मिठाइयां: जो मिठाई के डिब्बे रिश्तेदारों या दोस्तों को देने हैं, उन्हें एक जगह रखें.

मिले हुए गिफ्ट: दिवाली पर मिले गिफ्ट और हैम्पर्स को अलग रखें.

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बचा हुआ सामान: खुले नमकीन के पैकेट, मिठाइयां और दूसरे खाने-पीने के सामान को तीसरे हिस्से में रखें.

गिफ्ट की पैकिंग, रिबन और बेकार प्लास्टिक को अलग करके हटा दें. इससे किचन का काउंटर खाली हो जाएगा और बाकी सामान को रखने की जगह भी मिल जाएगी.

2. मिठाई और नमकीन को ऐसे करें स्टोर

दिवाली के बाद घर में सबसे ज्यादा मिठाई और नमकीन बचता है. इन्हें सही तरीके से रखना जरूरी है, ताकि खाने का सामान जल्दी खराब न हो.

मिठाइयों का रखें खास ध्यान: दूध से बनी मिठाइयां जैसे बर्फी, कलाकंद और रसगुल्ले जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्रिज में रखें और पैकेट खुलने के बाद जल्द इस्तेमाल करें. पहले से खुली मिठाइयों को आगे रखें, ताकि परिवार के लोग पहले उनका इस्तेमाल करें. मिठाई की ताजगी और स्टोर करने के निर्देशों के लिए पैकेट पर दी गई जानकारी भी जरूर देखें.

नमकीन को एयरटाइट डिब्बे में रखें: चिवड़ा, चकली, मठरी और दूसरे सूखे स्नैक्स को नमी और हवा से बचाना जरूरी है. इन्हें पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बों में भरें. कांच या अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक कंटेनर इस्तेमाल कर सकती हैं. डिब्बों पर सामान का नाम और पैक करने की तारीख लिख दें.

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3. गिफ्ट बॉक्स और बास्केट को फेंकने के बजाय करें इस्तेमाल

दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट हैम्पर्स के साथ कई खूबसूरत बास्केट, ट्रे और डिब्बे भी आते हैं. इन्हें तुरंत फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

छोटी बास्केट में बादाम, किशमिश और दूसरे ड्राई फ्रूट्स रखें.

गिफ्ट बॉक्स में चाय के पैकेट और छोटे मसाले रख सकती हैं.

मजबूत ट्रे को किचन काउंटर पर स्नैक्स रखने के लिए इस्तेमाल करें.

खूबसूरत डिब्बों में चम्मच, छोटी कटोरियां और दूसरे जरूरी सामान रखें.

एक अच्छी आदत यह भी है कि रोजाना खाने के लिए भुने मखाने, फल और ड्राई फ्रूट्स की एक अलग टोकरी तैयार रखें. इससे जब भी हल्की भूख लगेगी, तो हेल्दी स्नैक्स आसानी से मिल जाएंगे.

4. फ्रिज की सफाई और सेटिंग को दें 20 मिनट

दिवाली के बाद फ्रिज में मिठाई के डिब्बे, बचा हुआ खाना और कई तरह के पैकेट जमा हो जाते हैं. ऐसे में फ्रिज की सफाई और सेटिंग करना भी जरूरी है.

सबसे पहले खराब या लंबे समय से रखे खाने को चेक करें. मिठाइयों के बड़े पैकेट की जगह साफ और ढक्कन वाले कंटेनर में उन्हें रखें.

इसके बाद सामान को अलग-अलग हिस्सों में रखें. एक हिस्से में मिठाइयां और डेजर्ट रखें. दूसरे हिस्से में बचा हुआ खाना रखें. सब्जियों और फलों के लिए अलग जगह बनाएं. रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें सामने रखें. फ्रिज में पारदर्शी स्टोरेज बॉक्स रखने से सामान ढूंढना भी आसान हो जाता है.

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5. दिवाली के बाद किचन में वापस लाएं रोजमर्रा का सामान

त्योहार के दौरान किचन में ज्यादातर जगह मिठाई, नमकीन और पकवान ले लेते हैं. अब इसे दोबारा रोजमर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से सेट करें. इसके लिए फल, हरी सब्जियां, ओट्स, मखाने और जरूरी दालों को पेंट्री में व्यवस्थित करें.

कुछ सब्जियां धोकर और काटकर फ्रिज में रख सकती हैं. इससे ऑफिस या घर के काम के बीच खाना बनाने में आसानी होगी.

ड्राई फ्रूट्स को भी रोजाना थोड़ी मात्रा में नाश्ते के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं. इस तरह दिवाली पर मिले गिफ्ट भी काम आएंगे और खाने का सामान बर्बाद होने से बचेगा.

6. अगली त्योहारों की तैयारी भी अभी से करें

दिवाली के बाद क्रिसमस और नया साल भी आने वाले हैं. ऐसे में किचन के स्टोरेज और ऑर्गेनाइजर को अभी से व्यवस्थित करना फायदेमंद रहेगा. मसालों के लिए अलग रैक, डिब्बों के लिए अलग शेल्फ और बड़े बर्तनों के लिए एक तय जगह बना लें. इससे अगली बार मेहमानों के आने पर किचन में सामान ढूंढने और जगह बनाने की परेशानी नहीं होगी.

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