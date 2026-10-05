Kitchen Cleaning Hacks: महंगे क्लीनर छोड़ें, नवरात्रि से पहले इस सफेद पाउडर से साफ करें किचन के ये 5 गंदे कोने, चमकेगी रसोई

नवरात्रि का पावन पर्व आते ही घर के साथ-साथ किचन (रसोई) की सफाई करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में मां अन्नपूर्णा और माता रानी के भोग का प्रसाद इसी किचन में तैयार होता है, इसलिए रसोई का शुद्ध, बैक्टीरिया-फ्री और चमकदार होना बहुत जरूरी है. लेकिन रोज खाना पकाने के कारण किचन की टाइल्स, चिमनी, एग्जॉस्ट फैन, स्लैब और अलमारियों पर तेल व मसालों की जिद्दी चिकनाई जमा हो जाती है.

और पढ़ें

इसे नॉर्मल पानी और साबुन से साफ करना बेहद थकाऊ और मुश्किल काम लगता है. अगर आप भी नवरात्रि से पहले अपने किचन को बिना ज्यादा मेहनत और बिना महंगे केमिकल्स के चमकाना चाहते हैं, तो आपकी रसोई में मौजूद बेकिंग सोडा, सफेद सिरका, नींबू और डिशवॉश लिक्विड ही काफी हैं. आइए जानते हैं किचन के हर कोने को नया जैसा चमकाने की सबसे आसान और असरदार डीप क्लीनिंग ट्रिक्स!

सामग्री और सफाई करने के 5 आसान तरीके

1. चिपचिपे किचन कैबिनेट्स और अलमारियों की सफाई (सिरका और डिशवॉश)

सामग्री: 1 कप गुनगुना पानी, 1/2 कप सफेद सिरका (विनेगर) और 1 चम्मच लिक्विड डिशवॉश.

सफाई की विधि: एक बाउल में गुनगुना पानी, सिरका और लिक्विड डिशवॉश मिलाएं. इस मिश्रण में माइक्रोफाइबर कपड़ा डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ें और अलमारियों के हैंडल व लकड़ी/मायका की सतह पर जमी चिकनाई को पोंछें. सिरका तेल की परत को तुरंत काट देता है. बाद में एक सूखे कपड़े से पोंछकर साफ कर लें.

Advertisement

2. चिमनी और एग्जॉस्ट फैन की जिद्दी ग्रीस साफ करें (बेकिंग सोडा व गरम पानी)

सामग्री: 3 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा, गरम पानी और उबलता पानी.

सफाई की विधि: चिमनी के जालीदार फिल्टर को निकालकर एक बड़े टब में रखें. ऊपर से 3 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा डिशवॉश डालें, फिर उस पर खौलता हुआ गरम पानी उड़ेल दें. 15 मिनट के लिए छोड़ दें. सारी जमी हुई चिकनाई पिघलकर बाहर आ जाएगी. इसके बाद ब्रश से हल्का-सा रगड़कर सादे पानी से धो लें.

3. गैस स्टोव और बर्नर का कालापन दूर करें (नींबू और इनो/बेकिंग सोडा)

सामग्री: 1 पैकेट इनो या 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 बड़ा नींबू.

सफाई की विधि: गैस स्टोव के कांच या स्टील के टॉप पर बेकिंग सोडा/इनो छिड़कें और ऊपर से नींबू का रस निचोड़ें. झाग बनते ही 5 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद नींबू के छिलके से ही पूरे गैस स्टोव को रगड़कर साफ करें. बर्नर के काले पड़े हिस्सों को सिरके में रातभर भिगोकर सुबह टूथब्रश से साफ करें, बर्नर बिल्कुल नए जैसा चमक उठेगा.

4. टाइल्स के जोड़ों और स्लैब की चमक (साइट्रिक एसिड/बेकिंग सोडा पेस्ट)

सामग्री: 2 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा पानी/सिरका.

सफाई की विधि: किचन की टाइल्स पर जहां तेल के छींटे या पीले दाग हों, वहां बेकिंग सोडा और सिरके का गाढ़ा पेस्ट लगाएं. 10 मिनट बाद पुराने टूथब्रश से टाइल्स की लाइनों को रगड़ें. टाइल्स के बीच जमा कालापन और पीलापन मिनटों में साफ हो जाएगा.

Advertisement

5. गंदे सिंक और नाली की बदबू खत्म करें (बेकिंग सोडा और गरम पानी)

सामग्री: 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 कप सिरका और 1 गिलास उबलता पानी.

सफाई की विधि: सिंक के अंदर और नाली (Drain Hole) पर बेकिंग सोडा छिड़कें. ऊपर से सिरका डालें और 10 मिनट रहने दें. इसके बाद स्क्रबर से सिंक को चमकाएं और सीधे नाली में उबलता हुआ पानी ढाल दें. सिंक कांच जैसा चमकेगा और नाली की सड़ांध व बदबू पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

---- समाप्त ----