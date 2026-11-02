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Dhanu Tarot Rashifal 2 November 2026: सहजता से काम लें, नीतिगत कार्य करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 2 November 2026: दोस्तों का सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे.  विभिन्न कोशिशों में दबाव बना रह सकता है.  अनुबंधों पर फोकस बनाए रखें.  पहल पराक्रम से बचें.

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sagittarius horoscope
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धनु
नाइट ऑफ कप्स
आज का दिन आप के लिए उचित विकल्प पर विचार किए बिना योजनाओं पर अमल बढ़ाना असहज स्थिति को निर्मित कर सकता है.  सावधानी से कार्य करें.  जरूरी चर्चाओं केा बनाए रखें.  बेहतर विकल्पों पर फोकस बढ़ाएं.  कारोबारी अड़चनों से लक्ष्य प्रभावित होने की आशंका है.  रुटीन प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे.  वातावरण सहज बना रहेगा.  कार्यगति संतुलित रखें. 

लोगों के साथ वक्त बिताएंगे.  अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरने पर जोर होगा.  संबंधियों का साथ समर्थन पाएंगे.  संबंधों को मजबूती मिलेगी.  दोस्तों का सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे.  विभिन्न कोशिशों में दबाव बना रह सकता है.  अनुबंधों पर फोकस बनाए रखें.  पहल पराक्रम से बचें.  सहजता से काम लें.  नीतिगत कार्य करें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा.  खानपान में सुधार लाएं.  रोग दोष में लापरवाही न बरतें. 
आर्थिक स्थिति: आर्थिक लेनदेन में नियंत्रण बनाए रखें.  पेशेवर कार्यों  में सहजता दिखाएंगे.  संतुलन बढ़ाएं. 
रिश्ते: परिचितों की सलाह पर ध्यान दें.  मिलकर वक्त बिताएं.  सुखद पलों को साझा करें. 

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