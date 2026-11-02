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Kumbh Tarot Rashifal 2 November 2026: सबका आदर करेंगे, आलोचनाओं से बचें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 2 November 2026:  प्रभावी प्रदर्शन पर जोर बढ़ाएं.  प्रतिभा प्रदर्शन के मौके भुनाएं.  जल्दबाजी नहीं दिखाएं.  परिस्थितियों में फंसे रह सकते है.  अतिचिंता में न आएं.

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aquarius horoscope
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कुंभ
टेन आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए अत्यधिक सोच विचार से बचने का संकेतक है.  सरलता से काम निकालने की नीति अपनाएं.  वित्तीय मामलों में सहकारिता बनाए रखें.  करियर व्यवसाय में सजगता से आगे बढ़ें.  व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर दें.  निवेश के अवसर बनेंगे.  सूझबूझ से कार्य साधेंगे.  अहंकार को परे रखकर आगे बढ़ने की कोशिश बनाए रखें. 
सकारात्मक नजरिए से कार्य करें.  कामकाज के लिए दूर जाना पड़ सकता हे.  निजी विषयों में सावधानी से आगे बढ़ेंगे.  भूलचूक पर नियंत्रण बढ़ाएं.  प्रभावी प्रदर्शन पर जोर बढ़ाएं.  प्रतिभा प्रदर्शन के मौके भुनाएं.  जल्दबाजी नहीं दिखाएं.  परिस्थितियों में फंसे रह सकते है.  अतिचिंता में न आएं.  सहकार सपर्णण का भाव बनाए रखें. 

स्वास्थ्य: नियमित जांच बनाए रखें.  भार उठाने से बचें.  शारीरिक संकेतों को अनेदखा न करें. 
आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मध्यम रहेगा.  खरीदी में सावधान रहें.  प्रलोभन में नहीं आएं. 
रिश्ते: घरवालों के लिए बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे.  सबका आदर करेंगे.  आलोचनाओं से बचें. 

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