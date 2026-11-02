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Makar Tarot Rashifal 2 November 2026: आय के स्त्रोत बने रहेंगे, जोखिम टालें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 2 November 2026: आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.  नया करने का भाव रहेगा.  जिम्मेदार लोगों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा.  शुभ सूचनाओं में बढ़त बनी रहेगी. 

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capricorn horoscope
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मकर
द फूल
आज का दिन आप के लिए उत्साह से आगे बढ़ने और नया पाने का सकेतक है.  महत्वपूर्ण कदम उठाने में सहज होंगे.  नजदीकियों की सूझबूझ का सम्मान बनाए रखें.  कार्यक्षेत्र में उच्च परिणाम बनाए रखेंगे.  भावनात्मक विषयों मे सुधार आएगा.  आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.  नया करने का भाव रहेगा.  जिम्मेदार लोगों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा.  शुभ सूचनाओं में बढ़त बनी रहेगी. 

उपलब्ध अवसरों को पहचानने में आगे रहेंगे.  अनोखे ढंग से कार्य करने पर जोर होगा.  सभी क्षेत्र में साहस दिखाएंगे.  तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा.  संबंध मधुर बनाए रखेंगे.  पद प्रतिष्ठा और प्रभाव को बल मिलेगा.  विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे.  दुनिया को देखने की समझ बढ़ेगी.  सीमित शब्दों में बात कहेंगे. 

स्वास्थ्य: सेहत के मामले संवरेंगे.  दिनचर्या में सहजता रहेगी.  सक्रियता बढ़ाए रहेंगे.  अवरोध दूर होंगे. 
आर्थिक स्थिति: वित्तीय कार्य पक्ष में बनेंगे.  लाभ बेहतर रहेगा.  आय के स्त्रोत बने रहेंगे.  जोखिम टालें. 
रिश्ते: घर के लोगों से संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे.  सबसे सामंजस्य से बढ़ाएंगे.  प्रभाव बढ़े़गा. 

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