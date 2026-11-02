Meen Tarot Rashifal 2 November 2026: लालच में न आएं, अतिभरोसे से बचें

मीन

सिक्स आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आर्थिक मामलों में तर्कपूर्ण व्यवहार बनाए रखने और सूझबूझ से निर्णय लेने का संकेतक है. बजट की अनदेखी करने की चूक न करें. लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखें. करोबारी मामलों में निरंतरता बनाए रखें. व्यर्थ जानकारियों और आशंकाओं में आने से बचें. आसपास पर नजर बनाए रखें. लोगों की मदद का भाव बना रहेगा.

अतिरिक्त सावधानी जोखिम न लें. नीति नियमों से समझौता न करें. दबाव में कार्य न करें. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास बढ़ाएं. भावनात्मक पक्ष संतुलित रखें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. विभिन्न कार्यों को संवारें. अनुभव और कौशल का लाभ उठाएं. विविध संकेतों पर नजर बनाए रखें. अन्य की मीठी बातों में आने से बचें.

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स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित रखें. शारीरिक असहजताएं बनीं रहेंगी. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लेनदेन साधारण रहेगा. व्यर्थ के वादों व प्रलोभनों में न आएं. अतिभरोसे से बचें.

रिश्ते: स्वार्थी लोगों से दूरी रखें. घरवालों के साथ सामंजस्य बढ़ाएं. रिश्तों को सम्मान देंगे.

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