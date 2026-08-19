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Aaj ka Rashifal 19 अगस्त 2026: मिथुन राशि वाले जल्दबाजी में फैसला न करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 19 अगस्त 2026, Horoscope Today: मिथुन राशि वालों को आज कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. जल्दबाजी में फैसले करने से बचें. आपके खर्चे बढ़ेंगे. मन में नेगेटिव विचार ना पालें. मित्रों की मदद से काम बनेंगेय. व्यापार में बड़े फैसले आज ना करें.

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मेष
मन को शांत रखना होगा. सेहत के मामले में लापरवाही ना करें. हर किसी से मन की बात शेयर करने से बचें. आज धन निवेश में जल्दबाजी ना करें. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- अलर्ट रहने का दिन है
शुभ रंग- औरेंज
उपाय- शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं

वृष
कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. कामकाज में तेजी आएगी. भाग्य का साथ मिलेगा. कुछ नई योजना पर विचार होगा. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार में स्थिती अनुकूल रहेगी.

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जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय - किसी मंदिर में सुगंधित धूप का दान करें

मिथुन
कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. जल्दबाजी में फैसले करने से बचें. आपके खर्चे बढ़ेंगे. मन में नेगेटिव विचार ना पालें. मित्रों की मदद से काम बनेंगेय. व्यापार में बड़े फैसले आज ना करें.

जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें
शुभ रंग- हरा
उपाय - किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

कर्क
धन लाभ का योग है. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. परिवार की बात मानने से लाभ होगा. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.

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जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- बादामी
उपाय- शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं

सिंह
नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. आपके काम की स्थिति बेहतर होगी. आपका यश और बढ़ेगा. अपने स्वभाव में क्रोध को हावी ना होने दें. परिवार की कलह दूर होगी. व्यापार में मेहनत को बढ़ाना होगा.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- सुनहरा
उपाय -किसी गरीब को आटे का दान करें

कन्या
रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. भाग्य का साथ मिलेगा. करियर में सफलता मिलेगी. मन में नेगेटिव विचार ना बढ़ने दें. अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- हल्का हरा
उपाय - किसी मंदिर में सुगंधित धूप का दान करें

तुला
विदेश से जुड़े काम बनेंगे. अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. प्रोफेशन में सफलता मिलेगी. जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में सावधानी रखें.

जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं

वृश्चिक
धन लाभ के लिए मेहनत बढ़ाना होगा. कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- गेरुआ
उपाय - किसी गरीब को फल दान करें

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धनु
लंबी दूर की यात्रा आज ना करें. किसी से बहस करने से बचें. उधार पैसा लेकर कोई काम ना करें. रिश्तों को लेकर चिंता रहेगी. सेहत के मामले में लापरवाही ना करें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.
 
जरूरी टिप- हर काम में सावधान रहें
शुभ रंग- औरेंज
उपाय - किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

मकर
करियर पर ध्यान देने का समय है. योजना बना कर काम करने से लाभ होगा. परेशानियो से छुटकारा मिलेगा. किसी से कोई बड़ा वादा ना करें. जीवन साथी की सलाह से काम करें. ,व्यापार के क्षेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग -नीला
उपाय- शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं

कुंभ
प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ेंगी. घर परिवार को समय देना होगा. यात्रा से लाभ का योग है. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- आसमानी
उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

मीन
रुके हुए काम बनेंगे. मित्रों की सलाह से बड़े फैसले करें. करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें. धन लाभ के लिए किए गए काम सफल होंगे. व्यापार में लाभ के योग है.

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जरूरी टिप- किसी काम को टालें नहीं
शुभ रंग- हल्का हरा
उपाय- शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं

आज का उपाय
व्यापार में लाभ के लिए सावन में प्रतिदिन शिव परिवार का जल में गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें. बेलपत्र और भस्म चढ़ाएं. घी का दीपक जलाकर आरती करें. नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

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