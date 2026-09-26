How To Clean Glasses: चश्मे के लेंस पर नहीं आएगा एक भी निशान! इस तरीके से करें साफ, बनी रहेगी नई जैसी चमक

रोजमर्रा की जिंदगी में चश्मा पहनने वालों की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि थोड़ी ही देर में शीशे पर उंगलियों के निशान, धूल या तेल की धुंधली परत जम जाती है. कपड़े के किसी भी हिस्से या टी-शर्ट के कोने से चश्मा पोंछने की जल्दबाजी में अक्सर शीशे पर बारीक खरोंचें पड़ जाती हैं. ये स्क्रैच न सिर्फ विजन को धुंधला बनाते हैं, बल्कि आंखों पर भी जोर डालते हैं.

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अगर आप चाहते हैं कि आपका चश्मा हमेशा शीशे की तरह चकाचक रहे और उस पर एक भी स्क्रैच न पड़े, तो आपको उसे साफ करने का सही और सुरक्षित तरीका पता होना चाहिए. आइए जानते हैं बिना खरोंच के चश्मा साफ करने के 3 सबसे आसान हैक्स और वो कौन-सी गलतियां हैं जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए.

चश्मा साफ करने के सही और सुरक्षित तरीके

1. माइल्ड डिशवॉशिंग लिक्विड और गुनगुना पानी

तरीका: सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें. अब चश्मे को हल्के गुनगुने बहते पानी के नीचे रखें ताकि धूल के कण बह जाएं.

सफाई: अपनी उंगलियों के पोरों पर लोशन-फ्री डिशवॉश लिक्विड की एक बूंद लें और शीशों के दोनों तरफ, फ्रेम और नोज़ पैड्स पर हल्के हाथों से रगड़ें.

सुखाना: चश्मे को सादे पानी से अच्छी तरह धो लें. पानी की बूंदों को झाड़कर केवल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से धीरे से पोंछ लें.

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2. होममेड लेंस क्लीनिंग स्प्रे

सामग्री: 1 भाग आइसोप्रोपिल अल्कोहल, 1 भाग डिस्टिल्ड वॉटर और 1 बूंद माइल्ड डिशवॉश.

तरीका: इन तीनों को एक छोटी स्प्रे बोतल में भर लें. चश्मे के लेंस पर थोड़ा-सा स्प्रे करें और चश्मे के साथ मिलने वाले विशेष माइक्रोफाइबर कपड़े से ही गोल-गोल घुमाते हुए पोंछ लें.

3. फ्रेम और नोज पैड्स की सफाई

शीशे के साथ-साथ चश्मे के फ्रेम और नोज पैड्स पर भी पसीना और तेल जम जाता है. पुराने सॉफ्ट टूथब्रश की मदद से नोज़ पैड्स के कोनों को माइल्ड सोप से साफ करें ताकि बैक्टीरिया और गंदगी पूरी तरह निकल जाए.

चश्मा साफ करते समय कभी न करें ये गलतियां

कपड़ों या टिश्यू का इस्तेमाल न करें: अपनी टी-शर्ट, शर्ट, गमछे, तौलिए या पेपर टॉवल से चश्मा कभी न पोंछें. इनके रेशे बेहद सख्त होते हैं जो लेंस पर बारीक खरोंचें डाल देते हैं.

थूक या लार का इस्तेमाल न करें: कई लोग चश्मा साफ करने के लिए उस पर भाप बनाकर थूक से साफ करने की भूल करते हैं, इससे लेंस पर कीटाणु फैलते हैं.

ग्लास क्लीनर (जैसे Colite) से बचें: खिड़की या कांच साफ करने वाले स्प्रे में अमोनिया होता है, जो चश्मे के लेंस की स्पेशल एंटी-रिफ्लेक्टिव या यूवी कोटिंग को नुकसान पहुंचाता है.

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