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Ashwin Month 2026: शारदीय नवरात्र से करवा चौथ तक, आश्विन माह में आएंगे ये बड़े व्रत-त्योहार

आश्विन मास 27 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक रहने वाला है. यह महीना पितृ पूजन के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है. 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक श्राद्धकर्म किए जाए हैं. इसके बाद मां दुर्गा को समर्पित नवरात्र का महापर्व मनाया जाएगा. फिर दुर्गाष्टमी, महानवमी, विजयादशमी, पापांकुशा एकादशी, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ जैसे प्रमुख त्योहार आएंगे.

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आश्विन माह में पितृपक्ष के साथ कई बड़े व्रत-त्योहार आने वाले हैं. (Photo: ITG)
आश्विन माह में पितृपक्ष के साथ कई बड़े व्रत-त्योहार आने वाले हैं. (Photo: ITG)

27 सितंबर से आश्विन मास की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 26 अक्टूबर को होगा. यह महीना व्रत-त्योहारों के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. यह महीना पितृ पूजन के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है. 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक श्राद्धकर्म किए जाए हैं. इसके बाद मां दुर्गा को समर्पित नवरात्र का महापर्व मनाया जाएगा. फिर दुर्गाष्टमी, महानवमी, विजयादशमी, पापांकुशा एकादशी, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ जैसे प्रमुख त्योहार आएंगे. आइए जानते हैं कि आश्विन माह में आने वाले बड़े व्रत-त्योहार किस दिन-तारीख को पड़ रहे हैं.

आश्विन माह 2026 के व्रत-त्योहारों की लिस्ट
श्री महालक्ष्मी व्रत समापन- 3 अक्टूबर 2026
इंदिरा एकादशी- 6 अक्टूबर 2026
सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष समाप्त- 10 अक्टूबर 2026
शारदीय नवरात्रि- 11 अक्टूबर 2026
दुर्गाष्टमी पूजन- 19 अक्टूबर 2026
महानवमी- 20 अक्टूबर 2026
विजयादशमी- 20 अक्टूबर 2026
नवरात्रि व्रत पारण- 21 अक्टूबर 2026
शरद पूर्णिमा व्रत- 25 अक्टूबर 2026
कोजागर व्रत- 25 अक्टूबर 2026
महर्षि श्री वाल्मीकि जयंती- 26 अक्टूबर 2026
कार्तिक मास आरंभ- 26 अक्टूबर 2026
करवाचौथ व्रत- 29 अक्टूबर 2026

शारदीय नवरात्रि
साल 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर, रविवार से होगी. इसी दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के साथ नवरात्रि का आरंभ और घटस्थापना होगी. नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है.

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दुर्गाष्टमी 2026
नवरात्रि की दुर्गाष्टमी 19 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी. इस दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. कई श्रद्धालु इसी दिन कन्या पूजन और नवरात्रि व्रत के पारण की परंपरा निभाते हैं. इसी दिन महानवमी तिथि भी रहेगी.

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दशहरा 2026
विजयादशमी यानी दशहरा 20 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा. 2026 में दुर्गाष्टमी और महानवमी 19 अक्टूबर को हैं, जबकि अगले दिन आश्विन शुक्ल दशमी तिथि पर विजयादशमी और दशहरा मनाया जाएगा.

करवा चौथ व्रत
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवाचौथ का व्रत रखा जाता है. साल 2026 में करवाचौथ 29 अक्टूबर, गुरुवार को होगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना से व्रत रखती हैं. परंपरा के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है.

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