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How To Clean Dirty-Greasy Mop: पोछा हो गया है मैला, चिकना और बदबूदार? बिना ज्यादा मेहनत इन 4 ट्रिक्स से करें साफ

How To Clean Dirty-Greasy Mop: पोछा बार-बार धोने के बाद भी चिकना और बदबूदार रहता है? कई बार सिर्फ पानी से धोने पर पोछे में जमी गंदगी, तेल के दाग और चिपचिपाहट दूर नहीं होती. ऐसे में बेकिंग सोडा, डिशवॉश और सफेद सिरके जैसे ऑप्शंस पोछे की सफाई में मदद कर सकते हैं. चलिए जानते हैं पोछे को इस्तेमाल के बाद पोछे को कैसे धोएं और सुखाएं, ताकि वो साफ रहे और उसमें बार-बार बदबू न आए.

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गंदे और चिकने पोछे को बेकिंग सोडा और नींबू से साफ किया जा सकता है. (Photo: ITG)
गंदे और चिकने पोछे को बेकिंग सोडा और नींबू से साफ किया जा सकता है. (Photo: ITG)

How To Clean Dirty-Greasy Mop: घर की फर्श चमकाने के लिए लोग रोज रगड़-रगड़कर पोछा लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस पोछे से आप फर्श साफ कर रहे हैं, वो खुद कितना साफ है? कई बार पोछे को पानी से धोकर सुखाने के लिए रख दिया जाता है. इससे ऊपर की गंदगी तो निकल जाती है, लेकिन कपड़े में जमी चिकनाई, तेल के दाग और बदबू पूरी तरह दूर नहीं होती. धीरे-धीरे पोछा चिपचिपा होने लगता है और उससे साफ-सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है.

अगर आपके घर का पोछा भी बार-बार धोने के बाद गंदा और चिकना नजर आता है, तो उसे तुरंत फेंकने या नया खरीदने की जरूरत नहीं है. रसोई में मौजूद कुछ आम चीजों की मदद से आप इसकी अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं पोछे से जिद्दी गंदगी और चिकनाई हटाने के आसान तरीके.

1. गर्म पानी, बेकिंग सोडा और डिशवॉश से करें सफाई: पोछे में तेल और चिकनाई जमा हो गई है, तो उसे साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. पोछा साफ करने के लिए एक बाल्टी या बड़े बर्तन में गर्म पानी लें. इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा और एक बड़ा चम्मच बर्तन धोने वाला लिक्विड मिलाएं. अब पोछे को इस पानी में डालकर कुछ देर भिगोकर रखें.

इसके बाद पोछे को हाथों से अच्छी तरह रगड़ें, ताकि कपड़े में फंसी गंदगी और चिकनाई निकल सके. फिर उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे पोछे की सफाई करने में मदद मिल सकती है और उसमें से आने वाली बदबू भी कम हो सकती है.

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2. सफेद सिरके से दूर करें पोछे की चिकनाई: कई बार पोछे को बार-बार धोने के बाद भी उसमें से अजीब सी महक आती रहती है. इसकी वजह कपड़े में बची गंदगी और नमी हो सकती है. ऐसे में सफेद सिरके का इस्तेमाल एक ऑप्शन हो सकता है.

इसके लिए एक बाल्टी पानी में करीब आधा कप सफेद सिरका मिलाएं. अब पोछे को इस घोल में कुछ देर भिगोकर रखें. इसके बाद उसे अच्छी तरह धोकर साफ पानी से खंगाल लें. इससे कुछ तरह की गंदगी और बदबू कम करने में मदद मिल सकती है.

3. वॉशिंग मशीन में धोएं पोछा: अगर पोछा बहुत ज्यादा गंदा हो गया है और हाथों से रगड़कर साफ करना मुश्किल लग रहा है, तो उसे वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं. हालांकि, ऐसा करने से पहले ये देख लें कि पोछे का कपड़ा मशीन में धोने लायक है या नहीं.

मशीन में डालने से पहले पोछे से मिट्टी, बाल और दूसरी ठोस गंदगी हटा दें. अगर उस पर चिकनाई ज्यादा है, तो थोड़ा डिशवॉश लगाकर हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं. जब पोछा धुल जाए, तब उसे अच्छी तरह से सुखाएं. इससे उसमें नमी खत्म हो जाती है और बदबू भी कम आती है.

4. हर बार इस्तेमाल के बाद धूप में सुखाएं: पोछे को साफ रखने का सबसे आसान तरीका है कि इस्तेमाल के बाद उसे अच्छी तरह धोकर सुखाया जाए. कई लोग पोछे को पानी से खंगालने के बाद किसी कोने में रख देते हैं. इससे उसमें नमी बनी रह सकती है और बदबू आने लगती है.

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इससे बचने के लिए पोछे को इस्तेमाल करने के बाद साफ पानी से अच्छी तरह धोएं. फिर उसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़कर उसे ऐसी जगह फैलाकर या लटकाकर सुखाएं, जहां हवा आती हो और धूप मिल सके. पोछे को गीला करके बाल्टी या बंद जगह में न छोड़ें.

पोछा साफ करते समय इन बातों का रखें ध्यान
पोछे को साफ करने के लिए सिर्फ पानी से धोना हमेशा काफी नहीं होता, खासकर जब उसमें तेल और चिकनाई जमा हो गई हो. इसलिए जरूरत के हिसाब से डिशवॉश या उपयुक्त सफाई के तरीके का इस्तेमाल करें. पोछे को समय-समय पर अच्छी तरह धोना और पूरी तरह सुखाना जरूरी है.

अगर पोछे का कपड़ा बहुत ज्यादा घिस गया है, उसमें लगातार बदबू आ रही है या सफाई के बाद भी गंदगी नहीं निकल रही, तो उसे बदलना बेहतर होगा. आखिरकार, साफ फर्श के लिए पोछे का साफ होना भी उतना ही जरूरी है.

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