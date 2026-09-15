scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईशा अंबानी की बड़ी भाभी श्लोका का दिखा 'गुजराती रंग', गणपति पूजा में छाईं, VIDEO

एंटीलिया में गणपति उत्सव के दौरान अंबानी लेडीज के ट्रेडिशनल लुक्स छा गए. नीता अंबानी जहां सिल्क साड़ी पहने दिखीं, वहीं अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका ने बांधनी और लहरिया प्रिंट का गुजराती लहंगा पहना. इसके साथ ही ईशा अंबानी की भी गणेश उत्सव से पहली तस्वीर सामने आई. उन्हें ज्वेल-टोन लहंगा पहन सबका दिल जीत लिया.

Advertisement
X
श्लोका अंबानी और ईशा अंबानी ने गणेश पूजा के लिए लहंगा पहना. (Photo: Instagram/Screenshot)
श्लोका अंबानी और ईशा अंबानी ने गणेश पूजा के लिए लहंगा पहना. (Photo: Instagram/Screenshot)

गणपति बप्पा के स्वागत के लिए एंटीलिया एक बार फिर रोशनी, भक्ति और सितारों से जगमगा उठा है. अंबानी परिवार ने 'एंटीलिया चा राजा' का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया. अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत के बड़े-बड़े सेलेब्स पहुंचे. उन सभी के लुक्स की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लेकिन अंबानी लेडीज के लुक्स सभी मेहमानों पर भारी पड़े.   

जहां नीता अंबानी ने सिल्क साड़ी और जड़ाऊ हार पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं इस भव्य जश्न में अंबानी परिवार की बड़ी बहू-बेटी के ट्रेडिशनल लुक ने भी लोगों को खूब इंप्रेस किया. ईशा अंबानी जहां गहरे ज्वेल टोन वाले हैवी एम्बेलिश्ड लहंगे में नजर आईं, वहीं श्लोका अंहानी ने ब्राइट ऑरेंज और सनसेट येलो रंग की गुजराती बांधनी ड्रेप्ड लहंगा पहनकर महफिल लूट ली. दोनों के लुक्स की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

श्लोका अंबानी का गुजराती अंदाज रहा सबसे खास
अंंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका मेहता ने गणपति उत्सव के लिए ऐसा आउटफिट चुना, जिसमें गुजराती रंग और मॉडर्न फैशन दोनों की झलक देखने को मिली. उन्होंने ऑरेंज और सनसेट येलो शेड का बांधनी ड्रेप्ड लहंगा-चोली पहनी थी. इस आउटफिट पर बांधनी के साथ लहरिया पैटर्न भी नजर आया, जिसने पूरे लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया.

उनके लहंगे का बॉर्डर भी काफी खास था. इसमें रंग-बिरंगे फूलों के साथ मोर के डिजाइन बनाए गए थे, जो पूरे आउटफिट को रॉयल फील दे रहे थे. उन्होंने इसके साथ मैचिंग दुपट्टा ओढ़ा हुआ था श्लोका ने गणेश उत्सव के लिए ऐसा लुक चुना, जिसमें गुजराती ट्रेडिशन साफ नजर आया, लेकिन स्टाइल किसी मॉडर्न फैशन लुक से कम नहीं था.

पोल्की चोकर ने बढ़ाया रॉयल टच
श्लोका ने अपने आउटफिट के साथ हैवी पोल्की डायमंड चोकर पहना था. इसके साथ मैचिंग ड्रॉप ईयररिंग्स और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को कंप्लीट कर रही थीं. श्लोका ने अपने आउटफिट और जूलरी को हाइलाइट करने के लिए मेकअप और हेयरस्टाइल को काफी सिंपल रखा. उन्होंने सेंटर-पार्टेड करते हुए बालों को लूज कर्ल्स में खुला छोड़ा. उनकी जूलरी और बांधनी आउटफिट को ही लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए रखा.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Haute Lifestyle by Maha (@hautelifestyleofficial)

सम्बंधित ख़बरें

Dahi Masala Paratha
नाश्ते में दही-मसाला भरकर बनाएं नरम-नरम पराठे, बेहद आसान है रेसिपी
radhika ambani dance on ganesh utsav
बप्पा की भक्ति में लीन राधिका अंबानी, गणेश स्तुति पर किया डांस
घर पर झटपट बनाएं क्रिस्पी पोटैटो रिंग (Photo-ITG)
आलू से बनाएं चटपटा पोटैटो रिंग, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
Shloka Ambani With daughter Veda (Photo: ITG)
मां श्लोका संग वेदा ने बांटा प्रसाद, 2 चोटियों में लगी क्यूट, VIDEO
घर पर ट्राई करें खस्ता और कुरकुरी मक्के के आटे की पूरी (Photo-ITG)
मक्के के आटे से बनाएं खस्ता पूरी, आलू दम के साथ लगेगी बेहद टेस्टी

ईशा अंबानी का ज्वेल-टोन लहंगा भी रहा चर्चा में
ईशा अंबानी ने गणेश पूजा के लिए ज्वेल टोन लहंगा चुना. उन्होंने हैवी वर्क वाला लहंगा पहना था, जिस पर कई रंगों के धागों से खूबसूरत कढ़ाई की गई थी. लहंगे और मैचिंग स्ट्रक्चर्ड चोली पर जियोमेट्रिक डिजाइन के साथ ट्रेडिशनल मोटिफ्स भी नजर आए.

लेकिन उनके पूरे लुक में सबसे खास उनके दुपट्टा पहनने का अंदाज था. उन्होंने डीप रॉयल ब्लू और एमराल्ड ग्रीन रंग का दुपट्टा एक कंधे पर डाला हुआ था, जो उनके पूरे लुक को खूबसूरत और शानदार कंट्रास्ट दे रहा था.

जूलरी और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ने पूरा किया लुक
ईशा ने लहंगे के साथ ट्रेडिशनल चूड़ियां, स्टेटमेंट रिंग्स और हल्की-फुल्की नेक जूलरी पहनी थी. बालों में उन्होंने सॉफ्ट ब्लोआउट वेव्स रखे और मेकअप भी सिंपल लेकिन ग्लैमरस था.  

एक ने दिखाया गुजराती रंग, दूसरी ने चुना रॉयल ग्लैमर
ईशा और श्लोका के लुक को साथ देखें तो दोनों ने इंडियन फैशन के दो अलग अंदाज दिखाए. श्लोका का लुक जहां बांधनी, लहरिया और गुजराती रंगों से सजा था, वहीं ईशा ने ज्वेल टोन, हैवी एम्ब्रॉयडरी और बोल्ड कलर-कॉम्बिनेशन के जरिए रॉयल फेस्टिव लुक अपनाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप के बेटे की शादी में रूसी अरबपति ने लगाया पैसा, पुतिन के करीबी ने दी 2 रात की ग्रैंड पार्टी, मचा बवाल |
    पेट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए महंगे प्रोबायोटिक खरीद रहे हैं? पहले जान लें, आपकी रसोई में ही है इसका अच्छा ऑप्शन |
    नोएडा के एलिवेटेड रोड पर LPG से लदे ट्रक में लगी आग, सामने आया Video |
    सरकारी दुकानों की शराब से 20 मौतें! सागर कांड में NHRC की एंट्री, पीड़ितों के बयान दर्ज न होने पर भड़की टीम |
    'वो तो सिर्फ ब्रेड हैं', डूम्सडे और ड्यून 3 संग किंग के क्लैश पर बोले शाहरुख खान, क्रिसमस पर होगा रिलीज |
    मिर्च के धुएं से परिवार को किया बेहाल, 2 घंटे बंधक बनाकर लूटपाट |
    आर्थ‍िक संकट की कगार पर अमेरिका का कैनेडी सेंटर, देखें US टॉप-10 |
    ईशा अंबानी की बड़ी भाभी श्लोका का दिखा 'गुजराती रंग', गणपति पूजा में छाईं, VIDEO |
    सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, 40 साल के ज‍िम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास... ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा कारनामा |
    Stock Market Fear: बड़ा है डर... अब हुई चीन की एंट्री, शेयर बाजार में मचेगा कोहराम!
    Advertisement