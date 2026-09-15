ईशा अंबानी की बड़ी भाभी श्लोका का दिखा 'गुजराती रंग', गणपति पूजा में छाईं, VIDEO

गणपति बप्पा के स्वागत के लिए एंटीलिया एक बार फिर रोशनी, भक्ति और सितारों से जगमगा उठा है. अंबानी परिवार ने 'एंटीलिया चा राजा' का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया. अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत के बड़े-बड़े सेलेब्स पहुंचे. उन सभी के लुक्स की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लेकिन अंबानी लेडीज के लुक्स सभी मेहमानों पर भारी पड़े.



जहां नीता अंबानी ने सिल्क साड़ी और जड़ाऊ हार पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं इस भव्य जश्न में अंबानी परिवार की बड़ी बहू-बेटी के ट्रेडिशनल लुक ने भी लोगों को खूब इंप्रेस किया. ईशा अंबानी जहां गहरे ज्वेल टोन वाले हैवी एम्बेलिश्ड लहंगे में नजर आईं, वहीं श्लोका अंहानी ने ब्राइट ऑरेंज और सनसेट येलो रंग की गुजराती बांधनी ड्रेप्ड लहंगा पहनकर महफिल लूट ली. दोनों के लुक्स की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.



श्लोका अंबानी का गुजराती अंदाज रहा सबसे खास

अंंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका मेहता ने गणपति उत्सव के लिए ऐसा आउटफिट चुना, जिसमें गुजराती रंग और मॉडर्न फैशन दोनों की झलक देखने को मिली. उन्होंने ऑरेंज और सनसेट येलो शेड का बांधनी ड्रेप्ड लहंगा-चोली पहनी थी. इस आउटफिट पर बांधनी के साथ लहरिया पैटर्न भी नजर आया, जिसने पूरे लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया.

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उनके लहंगे का बॉर्डर भी काफी खास था. इसमें रंग-बिरंगे फूलों के साथ मोर के डिजाइन बनाए गए थे, जो पूरे आउटफिट को रॉयल फील दे रहे थे. उन्होंने इसके साथ मैचिंग दुपट्टा ओढ़ा हुआ था श्लोका ने गणेश उत्सव के लिए ऐसा लुक चुना, जिसमें गुजराती ट्रेडिशन साफ नजर आया, लेकिन स्टाइल किसी मॉडर्न फैशन लुक से कम नहीं था.

पोल्की चोकर ने बढ़ाया रॉयल टच

श्लोका ने अपने आउटफिट के साथ हैवी पोल्की डायमंड चोकर पहना था. इसके साथ मैचिंग ड्रॉप ईयररिंग्स और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को कंप्लीट कर रही थीं. श्लोका ने अपने आउटफिट और जूलरी को हाइलाइट करने के लिए मेकअप और हेयरस्टाइल को काफी सिंपल रखा. उन्होंने सेंटर-पार्टेड करते हुए बालों को लूज कर्ल्स में खुला छोड़ा. उनकी जूलरी और बांधनी आउटफिट को ही लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए रखा.

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ईशा अंबानी का ज्वेल-टोन लहंगा भी रहा चर्चा में

ईशा अंबानी ने गणेश पूजा के लिए ज्वेल टोन लहंगा चुना. उन्होंने हैवी वर्क वाला लहंगा पहना था, जिस पर कई रंगों के धागों से खूबसूरत कढ़ाई की गई थी. लहंगे और मैचिंग स्ट्रक्चर्ड चोली पर जियोमेट्रिक डिजाइन के साथ ट्रेडिशनल मोटिफ्स भी नजर आए.



लेकिन उनके पूरे लुक में सबसे खास उनके दुपट्टा पहनने का अंदाज था. उन्होंने डीप रॉयल ब्लू और एमराल्ड ग्रीन रंग का दुपट्टा एक कंधे पर डाला हुआ था, जो उनके पूरे लुक को खूबसूरत और शानदार कंट्रास्ट दे रहा था.



जूलरी और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ने पूरा किया लुक

ईशा ने लहंगे के साथ ट्रेडिशनल चूड़ियां, स्टेटमेंट रिंग्स और हल्की-फुल्की नेक जूलरी पहनी थी. बालों में उन्होंने सॉफ्ट ब्लोआउट वेव्स रखे और मेकअप भी सिंपल लेकिन ग्लैमरस था.

एक ने दिखाया गुजराती रंग, दूसरी ने चुना रॉयल ग्लैमर

ईशा और श्लोका के लुक को साथ देखें तो दोनों ने इंडियन फैशन के दो अलग अंदाज दिखाए. श्लोका का लुक जहां बांधनी, लहरिया और गुजराती रंगों से सजा था, वहीं ईशा ने ज्वेल टोन, हैवी एम्ब्रॉयडरी और बोल्ड कलर-कॉम्बिनेशन के जरिए रॉयल फेस्टिव लुक अपनाया.

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