'किंग' की रिलीज टालेंगे शाहरुख खान? एवेंजर्स डूम्सडे-ड्यून 3 संग क्लैश पर सुपरस्टार का जवाब

बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान तीन साल से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए हैं. उनकी पिछली फिल्म डंकी थी, जो दिसंबर 2023 में रिलीज हुई. इसके बाद उनके अगले प्रोजेक्ट किंग की अनाउंसमेंट हुई, जो करीब डेढ़ साल से शूट की जा रही है. शाहरुख की फिल्म इस साल क्रिसमस यानी 24 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. हालांकि किंग की राह उतनी आसान नहीं क्योंकि इसे दो बड़ी फिल्मों के साथ क्लैश होना पड़ रहा है.

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शाहरुख की फिल्म 'किंग'

शाहरुख की फिल्म किंग, हॉलीवुड की दो बड़ी बजट फिल्मों एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून पार्ट 3 का सामना करने वाली है. वैसे तो ये दोनों फिल्में 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली हैं. लेकिन जिस हिसाब से इसका क्रेज अभी लोगों के बीच दिख रहा है, सभी का यही मानना था कि शाहरुख को बॉक्स ऑफिस पर एक कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा. कइयों ने ये तक सोच लिया था कि शाहरुख इसे पोस्टपोन कर सकते हैं.

मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. उनकी फिल्म किंग अपनी तय रिलीज डेट पर रिलीज होगी, जिसकी घोषणा शाहरुख ने खुद की है. X पर उन्होंने #AskSRK सेशन के दौरान, अपनी फिल्म किंग से जुड़े फैंस के सवालों का जवाब दिया था. उनसे पूछा गया था कि एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 के बीच किंग सैंडविच की तरह फंस चुकी है. तो क्या रिलीज डेट बदलेगी? तो इसपर शाहरुख ने अपने अंदाज में लिखा- बिल्कुल भी नहीं, बाकी ब्रेड के पीसेज का भी तो सोचो. हम तो बीच की स्वादिष्ट टिक्की हैं.

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Not at all....Baaki bread pieces ka bhi toh socho....hum toh center ki tasty Tikki hain. https://t.co/aPZWgD5I1Q — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

कब आएगा किंग का टीजर-ट्रेलर?

शाहरुख ने इसी दौरान अपनी फिल्म के टीजर-ट्रेलर और गाने पर भी अपडेट दी. फैन ने उनसे पूछा था कि क्यों अभी तक उनकी फिल्म का एक गाना क्यों नहीं रिलीज हुआ? क्या इस सबके पीछे शाहरुख हैं या फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद? तो सुपरस्टार ने फिल्म के गानों पर लिखा- कर देता अभी, लेकिन अरिजीत दादा को फिनिशिंग टच देने हैं. वो एक परफेक्शनिस्ट हैं, इसलिए अपना समय ले रहे हैं.

Kar deta Abhi Arijit dada ko finishing touches dene hain. He is a perfectionist takes some time rightfully. https://t.co/2PiCY6cgvG — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

शाहरुख ने अपनी फिल्म के टीजर-पोस्टर पर लिखा- सिद्धार्थ तो बेचारा लगा हुआ है. लेट भाई हैं, लेकिन हम अपना पूरा समय ले रहे हैं और सही कदम बढ़ा रहे हैं ताकि आप किंग को देखकर खुशी और गर्व महसूस कर सकें.

Sid toh bechara laga hua hai. Late bhai hain...taking time to put our best foot forward so u all enjoy it and feel proud and happy with #King https://t.co/CPnsAhTrzp — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

Troubling RC Vfx a lot. Sitting on Harry and Keiten head to deliver the best. I think they might ban me from coming to the office late nights soon https://t.co/GXBLsuaCIJ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

बात करें फिल्म किंग की, तो शाहरुख ने अपनी फिल्म में लगभग आधा बॉलीवुड कास्ट कर लिया है. उनके अलावा इसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, सौरभ शुक्ला, अरशद वारसी, राघव जुयाल, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा, जैसे कई सारे सितारे शामिल हैं.

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