Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी ने आखिरकार अपने दूल्हे राजा ऋषिकेश कुमार को जयमाल पहना दी और इसी के साथ शिवांगी-ऋषिकेश एक-दूसरे के हो गए. दुल्हन बनीं शिवांगी की पहली तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वरमाला की रस्म में दुल्हन शिवांगी पारंपरिक महरून और गोल्डन जोड़े में बेहद खूबसूरत नजर आईं, वहीं दूल्हे ऋषिकेश कुमार के साथ उनकी जोड़ी ने सभी का ध्यान खींचा.

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दुल्हन बनीं शिवांगी ने पहना खास लहंगा

वरमाला के लिए शिवांगी पारंपरिक मरून रंग का ब्राइडल जोड़ा चुना जो शादी की रस्मों के हिसाब से शाही और एथनिक था. महरून रंग के इस लहंगे पर खूबसूरत और हेवी गोल्डन वर्क था. इसका दुपट्टा नेट का था जिस पर भी काफी हेवी एम्ब्रायडरी थी. दुल्हन शिवांगी ने लहंगे के साथ ट्रैडिशनल और हेवी गोल्डन जूलरी पहनी हुई थी. इसमें मल्टी लेयर नेकलेस, ईयररिंग्स और कंगन शामिल थे. उन्होंने नथ, झुमका और मांग टीका भी पहना था.

शिवांगी का लुक पूरी तरह भारतीय परंपरा के मुताबिक था. दुल्हन बनीं शिवांगी बहुत सुंदर लग रही थीं. शिवांगी ने जैसे ही ऋषिकेश को जयमाल पहनाई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा.

पारंपरिक लुक में सजीं शिवांगी

दुल्हन शिवांगी ने लहंगे के साथ ट्रैडिशनल और हेवी गोल्डन जूलरी पहनी हुई थी. इसमें मल्टी लेयर नेकलेस, ईयररिंग्स और कंगन शामिल थे. उन्होंने नथ, झुमका और मांग टीका भी पहना था. शिवांगी का लुक पूरी तरह भारतीय परंपरा के मुताबिक था. दुल्हन बनीं शिवांगी बहुत सुंदर लग रही थीं.

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गुलाबी शेरवानी-साफे में छाए दूल्हे राजा

वरमाला की रस्म में दूल्हे ऋषिकेश कुमार पारंपरिक हल्की गुलाबी शेरवानी में खूब जंचते नजर आए. उन्होंने लाइट पिंक कलर की शेरवानी, सफेद पजामा और सिर पर गुलाबी साफा बांधा था. दोनों का वेडिंग लुक बेहद तालमेल भरा और आकर्षक दिखा.

बहन की शादी में भाइयों का जलवा

शिवांगी की शादी में उनके तीनों भाई अभिषेक, अंकित और अभिवन सिंह गोल्डन शेरवानी और लाल बांधनी साफा बांधे नजर आए. बंद गले की शेरवानी और बांधनी साफे में तीनों भाई खूब जच रहे थे.

सोशल मीडिया पर छाई अनंत सिंह की बेटी की शादी

शादी की रस्मों और जश्न के बीच सामने आईं तस्वीरें और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गए. अनंत सिंह की बेटी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी खबरें पिछले कई दिनों से चल रही थीं और लोगों में शादी को लेकर काफी उत्साह था. खबरों के मुताबिक इस शादी में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की जिनके लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए थे.

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