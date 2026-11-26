कर्क

द जस्टिस

आज का दिन आप के लिए अनावश्यक बातों से बचने और तर्कपूर्ण ढंग को बढ़ावा देने का संकेतक है. नियमितता व निरंतरता से कार्यगति बेहतर बनाए रखें. जिम्मेदारों की सीख सलाह का सम्मान करें. विविध विषयों में स्पष्टता बनाए रखें. रुटीन में सहजता रहेगी. परंपरागत तरीकों को अपनाएंगे. वित्तीय मामलों में गंभीर रहें. परिस्थितियों में सुधार बनाए रखें.

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विवादित बयानों से बचें. अनुभवियों की बात पर ध्यान दें. सीख सलाह बनाए रखें. निजी कार्यां में साहस रखें. व्यर्थ चर्चा पर अंकुश रखें. विविध मामलों में उचित हल निकालने का प्रयास होगा. औरों की आकांक्षाओं का दबाव बना रह सकता है. सक्रियता बनाए रखेंगे. कामकाज में रुटीन पर ध्यान देंगे. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं. अनुशासन से कार्य करें.

आर्थिक स्थिति: बड़ों की बात ध्यान से सुनें. नियम पाल बढ़ाएं. कारोबारी मामलों में स्पष्ट रहें.

रिश्ते: घर के लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाए रखेंगे. सहकार पर बल दें. भावुकता त्यागें.

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